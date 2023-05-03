Bakan Kirişci: 'İnsanlarımızı kırsalda tutarak üretim zincirimizde aksama yaşanmasın istiyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Ankara'da "IPARD 3 Programı Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Kirişci, "İnsanlarımızı kırsalda tutarak aynı zamanda üretim zincirimizde bir aksama, kırılma yaşanmasın istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliğini ile ortak finanse edilen kırsal alanların kalkınması için "IPARD III Programı" çerçevesinde tarımsal işletmelerin ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 42 ilde 555 milyon avro hibe desteğinin verileceği "IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı", Ankara'da bir otelde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, bu tür projeler sayesinde uluslararası ilişki ağının kurulduğunu söyledi.

"Türkiye bu 430 milyon avro desteğine muhtaç değildir"

Bakan Kirişci, bu tür projelerin ülkeye sağladığı katkının planlı bir yatırıma hazırlanmak olduğunu belirterek, "Ülkemize sağladığı diğer bir katkı ise biz bir çalışmanın başını, ortasını ve ilerleyen sürecini ve sonunu da dikkate alarak adeta kendimizi planlı bir çalışmaya, planlı bir yatırıma hazırlamış ve bu yatırımı daha sonra gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim girişimciler olarak bu ülkede yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda bizleri de eğitmiş olması kısmını daha önemli görüyorum. Türkiye'nin bu 430 milyon avro desteğe muhtaçlığı değildir. Bunun bilinmesini de özellikle yararlı görüyorum. Bu tür projelere bizim sağlayacağımız katkı ile kendi üzerimize aldığımız sorumlulukları da çok değerli buluyorum" diye konuştu.

"Üretimin üssü olan kırsal mutlaka orada bulunan insanlara refah ve mutluluk sağlamalı"

Kırsal bölgelerdeki alt ve üst yapı yetersizliği sebebiyle geçmişte kentlere çok büyük göçler olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Buralarda karşılıklı olarak mutsuzluklar yaşandı. Bu çerçevede de hepimizin yaşadığı sorunun temelinde bu göçün olduğunu bilmemiz gerekir. Aile kurumu çok önemli. Aile ile insanları mahalle kültürü, bir arada yaşadıkları insanlar ve bu insanların bizim kendi yaşamımız üzerindeki etkileri, mahallenin ablası, ağabeyi, amcası bizler için adeta birer otokontrol imkanı sunuyor. Biz kırsalı terk edip kente geldiğimizde bu ekosistemi de bulamadığımız için bir anda kendi başımıza buyruk yaşamak zorunda kaldık. Bizim kırsalla ilgili bakış açımız öncelikli olarak üretimin üssü olan kırsalın mutlaka orada bulunan insanlara refah ve mutluluk sağlamasıdır. Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya çok büyük önem verdiğimizi ifade ediyor, üretimin varlığından hareketle insanlarımızı kırsalda tutarak aynı zamanda üretim zincirimizde bir aksama, kırılma yaşanmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısı, Bakan Kirişci'ye plaket takdiminin ardından sona erdi. - ANKARA