Bakan Kirişci: 'Deprem 11 ilin sanayisine, ekonomisine de büyük darbe vurdu'

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, depremin 11 ilin sanayisine, ekonomisine de büyük darbe vurduğunu belirterek, "2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolar neticede 3 milyar dolardan 11 ilin ihracatı maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, depremin 11 ilin sanayisine, ekonomisine de büyük darbe vurduğunu belirterek, "2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolar neticede 3 milyar dolardan 11 ilin ihracatı maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür. İhracatımızda yaklaşık yüzde 40'lık bir gerileme söz konusu" dedi.

Bakan Kirişci'nin başkanlığında Adana Sanayi Odası'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, depremden etkilenen 11 ilde TOBB olarak kalıcı konutların inşası için önemli bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "İnşallah kısa süre içinde detaylarını kamuoyu ile de paylaşmış olacağız. İstihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için Oda ve Borsalar vasıtasıyla ve üyelerimizin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatıyoruz. TOBB olarak büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz. Ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapmasını talep ediyoruz. E-ticaret pazaryerlerinin tamamının, deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almamasını istiyoruz. Deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla çalışanların daha fazla teşvik edilmesini, bu anlamda kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesini bekliyoruz. Bölge iş dünyası olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Hep birlikte elimizi taşın altına koymaktan asla kaçınmayacağız" dedi.

Kirişci, deprem sonrası Adana'nın önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, "Adana'da Şakirpaşa Havalimanı, İncirlik Havalimanı, Karataş Limanı ve karayolu kullanılarak toplam 3 bin 401 tır, 2 bin 253 helikopter ve 344 nakliye uçağı bu şehre ulaştı. 75 bin 382 ton yardım malzemesi bunlar temel gıda, hijyen ürünleri, seyyar tuvalet, tıbbi malzeme gibi ürünlerdi. 117 bin 744 adet çadırla birlikte deprem bölgelerine gönderildi. Ayrıca 5 bin 630 yabancı, 8 bin 926 yurt içi arama kurtarma personeli Adana üzerinden bölgeye sevk edilmiştir" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, depremin 11 ilin ticaretine, sanayisine, ekonomisine çok büyük darbe vurduğunu ifade ederek, "2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolar neticede 3 milyar dolardan 11 ilin ihracatı maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür. Gerileme yaklaşık olarak yüzde 40'tır. Dolayısıyla ihracatımızda yüzde 40'lık bir gerileme söz konusudur. 2022 yılı Şubat ayında deprem illerindeki ihracatın toplam ihracat oranı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 15,5 iken bu maalesef şu anda yüzde 10'a düşmüştür. Adana'da sanayideki girişimci sayımız yüzde 8, sanayideki çalışan sayımız yüzde 23, cironun da yüzde 18'i olan Adana'mızda 9 bin 145 imalat sanayi, 3 bin 681 de sanayi işletmesi sayısıyla lojistikte olduğu gibi şu anda sanayide de, üretimde de öncü olmalıdır. Adana'nın yıllık ihracat rakamı 3 milyar 116 milyon 892 bin 924 dolar iken bunun da 80 milyon dolara gerilediği yönünde elimizde rakamlar var" diye konuştu.

Kirişci, bundan sonraki yapılaşmalar için, "Faya asla yanaşmayacağız, zeminin sıvılaşma kabiliyetinin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde asla bulunmayacağız. Tarım topraklarından uzak duracağız. Özellikle orman konusunda biz açık açık yer gösterdik. Buralar orman kabiliyeti yönünden zayıf, zemin özelliği olarak da bu işe uygun. Buraya hem konutlarımızı hem köy evlerimizi hem de sanayi tesislerimizi buraya yapalım diye" dedi.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ADANA