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Bakan Kacır, Sakarya'da Akıllı Doğal Gaz Sayaçlarını İnceledi

Bakan Kacır, Sakarya'da Akıllı Doğal Gaz Sayaçlarını İnceledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'daki Eska Valve fabrikasını ziyaret ederek, firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi. Bakan Kacır, dijital dönüşüm sürecinin önemine dikkat çekti ve doğal gaz sektöründeki dönüşüm için gerekli yasal altyapının hızla kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da Eska Valve fabrikasını ziyaret ederek, firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden Bakan Kacır, üretim alanlarını gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Eska Valve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, Bakan Kacır'a firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacıyla ilgili sunum yaptı.

Çalapkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikayı ziyaret ederek kendilerini onurlandıran, yeni ürünleri akıllı doğal gaz sayıcını, yatırımlarını, gelecek plan ve hedeflerini anlatma fırsatını veren Bakan Kacır'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ziyarette dijital dönüşüm hamlesi başlatacak olan "ilk yerli ve milli" akıllı doğal gaz sayacını yetkililere detaylı anlatma fırsatı bulduklarını söyleyen Çalapkulu, "Günümüzde dünyada birçok mekanik sistem ve ürün, uygun şartlar oluştuğunda yerini dijital sistemlere ve ürünlere bırakıyor. Bu süreç hızlanarak devam edecek gibi gözüküyor. Enerji alanında ülkemizde elektrik ve su sektöründe söz konusu dönüşüm süreci, son yıllarda özellikle sayaçlar tarafında hızla revize edildi ve tüm taraflar için ciddi verimlilikler elde edildi." diye konuştu.

Çalapkulu, doğal gaz sektöründe dönüşümün en önemli bileşeninin, uzun yıllardır kullanılan mekanik diyaframlı doğal gaz sayaçları olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde şu anda yaklaşık 21 milyon gaz abonesi bulunmakta. Bu sayının önümüzdeki 10 yılda 30 milyona çıkması planlanmaktadır. Bu haliyle Avrupa'nın doğal gaz tüketimi açısından ilk 3 ülkesinden biri olan ülkemizin söz konusu dönüşümü yaşaması kaçınılmazdır. Dünyada bazı ülkelerde mekanik diyaframlı doğal gaz sayaçlarının ultrasonik akıllı doğal gaz sayaçlarına dönüşümü için çalışmalar bitti ve dönüşüm başladı. Birçok ülkede de dönüşüm için ciddi mesafeler kat edildi. Geldiğimiz noktada ülkemizde doğal gaz sektöründe mekanik doğal gaz sayaçlarının dijital ultrasonik doğal gaz sayaçlarına dönüşümü için yasal altyapının hızla kurulması, ürünlerin saha testlerinin ve seri kullanımının hızlanması ve zaman kaybetmemek oldukça önemli hale gelmiştir."

Akıllı ultrasonik doğal gaz sayacının AR-GE sürecinin 2019'da başladığını aktaran Çalapkulu, AR-GE ekibi ve detaylı yazılım, mekanik, teknolojik ve benzeri çalışmaların akabinde gerçekleştirdikleri önemli yatırımlar, uluslararası sertifikasyonlar ve pilot uygumalar sonunda seri üretim aşamasına geldiklerini kaydetti.

Çalapkulu, cihazın okumayı gerçekleştiren ultrasonik akıllı akış ölçere, uzaktan sim kart ile haberleşmeyi sağlayan entegre bağlantı altyapısına, uzaktan gaz açıp kesmeyi sağlayan entegre valfe, mobil ve web yazılım zeminine sahip olduğunu anlatarak, "Doğal gaz sayaçlarının aboneler tarafından telefonlarındaki mobil uygulamalar üzerinden izlendiği ve tüketimlerini anlık kontrol edebildikleri sistem uçtan uca kurulmuş olacak. Böylece aboneler bazında doğal gaz kullanım alışkanlıkları analiz edilebilecek, aboneler gerektiğinde enerji tasarrufu yapabilecek. Dolayısıyla ülkemizde toplu şekilde gaz tasarrufu bilinci sağlanacak, enerji verimliliği optimize edilecek. Akabinde de ülke olarak yurt dışından ithal ettiğimiz gaz miktarı ve dolayısıyla cari açık azalacak." ifadelerini kullandı.

Cihazla veri analizi, yönetimi ve geliştirmelerin ortaya çıkmasının sağlanmış olacağını belirten Çalapkulu, yazılım, donanım ve iletişim altyapısıyla doğal gaz dağıtım sistemindeki verilerin entegre şekilde yönetilmesinin elde edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Ekonomi
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