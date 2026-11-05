Bakan Kacır, imalat sanayisinin katma değerinin 259 milyar dolar olduğunu açıkladı

Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve üretim alanındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İmalat sanayimizin yıllık katma değeri 259 milyar dolara yükseldi. 2030'a kadar 30 milyar dolarlık teknoloji yatırımı hedefliyoruz. Yapay zeka alanında 5 milyon vatandaşa eğitim verilecek ve 4 yeni sanayi koridoru kapsamında 15 ilde 60 bin hektarlık alanda 19 yeni yatırım bölgesi oluşturulacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17'nci Boğaziçi Zirvesi'ne katılarak Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin imalat sanayisindeki katma değerini 259 milyar dolara yükselttiklerini belirten Kacır, "2030'a kadar 30 milyar dolarlık teknoloji yatırımı hedefliyoruz. İlk iki yılda en az 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vereceğiz. Ayrıca 4 yeni sanayi koridoruyla Türkiye'nin üretim haritasını yeniden şekillendiriyoruz" dedi.

"İmalat sanayimizin katma değerini 259 milyar dolara yükselttik"

Sanayi altyapımızı genişleten, üretim kabiliyetlerimizi çeşitlendiren ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu pekiştiren uygulamalarla Türkiye'yi Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'de 41 milyar dolar olan imalat sanayimizin yıllık katma değerini 259 milyar dolara yükselttik. Dünyanın dört bir yanında geliştirdiğimiz güçlü ticaret bağlarıyla 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatımızı 285,6 milyar dolara taşıdık. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir. 2002'de 1,2 milyar dolar olan yıllık Ar-Ge harcamalarımızı 25 milyar dolara, 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımızı ise 318 bine yükselttik. 2000'li yılların başında savunma ürünlerinde yüzde 80 dışa bağımlıyken bugün savunma sanayinde ihtiyaçlarının yüzde 80'den fazlasını yerli ürünlerle karşılayan bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye gerçekleştirdiğimiz 10 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünleri satışıyla, bu alanda dünyanın 11'inci büyük ihracatçısıyız" şeklinde konuştu.

"2030'a kadar 30 milyar dolarlık teknoloji yatırımı hedefliyoruz"

Kacır, "Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına alacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki ülkelere hizmet sunacak bir uzay limanını Somali'de inşa ediyoruz. Hedefimiz, bu başarı hikayelerini geleceğin ekonomisine yön verecek stratejik alanlarda çoğaltmaktır. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımızın batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbinleri, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zeka, endüstriyel robotik üretimine ve büyük ölçekli Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik çağrılarımızla Türkiye'nin ileri teknoloji üretim gücünü yükseltiyoruz. 2030'a dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz

yatırımlar, Türkiye'yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak. Merkez Bankamızın 750 milyar liralık kaynak ayırdığı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızla, kritik ve stratejik alanlarda gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı finansman sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe aldığımız yeni teşvik sistemimizle de Milli Teknoloji Hamlemizi hızlandıran yatırımlara ayrıcalıklı destekler sunuyoruz. Katma değer odaklı kalkınma anlayışının özeti niteliğindeki Teknoloji Hamlesi Programıyla; bin 126 orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün, 34 hammadde ve 414 teknoloji alanına yönelik yatırımları ülkemize kazandırıyoruz" dedi.

"5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vereceğiz"

Önümüzdeki dönemde odak alanlarından birinin yapay zeka olduğunu ifade eden Kacır, "Gerek sahip olduğumuz sanayileşme birikimi gerekse de her geçen yıl büyüyen teknoloji ekosistemimiz; ülkemizin yapay zeka teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer edinmesi için eşsiz bir potansiyel sunuyor. Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızla, ülkemizin bu alandaki yetkinliklerini daha ileri taşıyacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Eylem Planımız doğrultusunda, ilk iki yılda en az 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. En az 2 bin kamu veri setini Ulusal Veri Kütüphanesi'nde erişime açarak yenilikçi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesine zemin hazırlayacağız. Veri merkezlerimizin toplam kurulu gücünü 2030'a kadar en az 1 gigavata ulaştıracağız. Veri merkezi ve bulut bilişim altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini sağlayacağız. Bakınız sadece son bir yılda yaklaşık 300 megavatlık yatırımı bu doğrultuda harekete geçirdik. Türkiye'yi uluslararası alanda bir adım öne çıkaracak, rekabet gücünü perçinleyecek, insan kaynağının kabiliyetlerini güçlendirecek atılımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin üretim haritasını yeniden şekillendiriyoruz"

Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında olduklarını ve pek çok Avrupa ülkesinden 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahip olduklarını vurgulayan Kacır, "Sanayimizin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı yatırım alanlarını, lojistik bağlantıları ve altyapı imkanlarını bütüncül bir anlayışla planlıyor, uzun vadeli bir yol haritası istikametinde hareket ediyoruz. Türkiye'nin üretim haritasını stratejik bir akılla kurgulamak üzere Sanayi Alanları Master Planımızla; Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında dört yeni sanayi koridoru kurguladık. Master Planımızın ilk aşamasında, Samsun-Mersin hattında yer alan 15 ilimizde toplam 60 bin hektar büyüklüğe ulaşan 19 yeni yatırım alanı belirledik. Mega endüstriyel bölgeler olarak tasarladığımız bu yatırım alanları çalışanlar için sosyal imkanlara da sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak. Lojistik bağlantılarıyla üreticilerimizin uluslararası pazarlara daha hızlı ve rekabetçi koşullarda erişmesini sağlayacak. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı yeni bağlantı imkanlarını, Kuzey Marmara demiryolu geçişiyle birlikte değerlendirerek Türkiye'nin küresel ticaret ve tedarik ağlarındaki stratejik konumunu daha da güçlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı