Bakan Kacır, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde şimdiye kadar 5 bine yakın teknoloji geliştiricisinin Türkiye'ye taşındığını ve çalışmalarını Türkiye'de sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Kacır, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünün, ortaya koyduğu başarı hikayeleriyle farklı sektörlerde dünyada adından söz ettiren öncü başarılara imza atabilen bir konumda olduğunu dile getirdi.

Dünyanın farklı bir dönemden ve büyük imtihanlardan geçtiğini belirten Kacır, "Bu dönem gelecekte tarif edildiğinde muhtemelen pek çok husus hakkında farklı fikirler halen geçerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kacır, teknolojinin insanlığın geleceği için büyük imkanlar oluşturduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda da insanlık için büyük imtihanları, büyük meydan okumaları beraberinde getiriyor. Türkiye olarak teknolojinin insanlık yararına geliştirilmesinin sadece bir avuç şirket ya da bir avuç ülke tarafından değil, bu alanda emeğiyle, gayretiyle, alın teri ve akıl teri döken herkesin katılımıyla daha ileriye taşınması fikrinin en kuvvetli savunucusu olmaya gayret ediyoruz. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil, bu milletin bu alanda gayret gösteren, emek veren tüm evlatlarının Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılmalarını, hayallerini iş fikirlerine, girişimlere ve küresel başarı hikayelerine dönüştürmelerini kamu olarak, hükümet ve bakanlık olarak en önemli ödevlerimiz arasında görüyoruz."

Bakan Kacır, bu imkanı gençlere sunabilmek için Türkiye'nin dört bir yanında altyapılar kurmaya, paydaşlarla birlikte gençlerin önündeki engelleri kaldırmaya ve onların yolculuklarını hızlandırmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin toplam AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken Türk özel sektörünün AR-GE harcamalarının da 350 milyon dolardan 14 milyar dolara eriştiğini belirten Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara haline geldiğini vurguladı.

Kacır, "Türkiye, deniz platformlarında, kara araçlarında, denizaltı, haberleşme sistemlerinde, uydu teknolojilerinde, kuantum teknolojilerinde ve siber teknolojilerde bugün dünyanın en iddialı ülkeleri arasında." dedi.

Türkiye'nin sanayi katma değerinin yıllık 41 milyar dolardan 246 milyar dolara eriştirmesinin sağlandığını, bugün ihracat başarısından söz edilebiliyorsa, bunun arkasında sanayinin daha yüksek katma değerli üretim başarısının var olduğunu dile getiren Kacır, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Kacır, "Yani 36 milyar dolarlık ihracatın 274 milyar dolara çıkmasının arkasında, otomotivden makineye, kimyadan gıda endüstrisine kadar tüm sektörlerimizde ortaya konan başarının muazzam bir payı vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 23 yıl içerisinde 29 binden 311 bine yükseltmesi, aslında bütün bu başarı hikayesini harekete geçiren ve mümkün kılan en temel unsur olduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bizi pek çok ülkeden daha şanslı kılan da insan kaynağıdır. Çünkü bütün dünyada yeniliklere çoğunlukla genç insanlar imza atıyor. Dünyaya yenilikleri ve inovasyonu gençlerin kurduğu girişimler ve şirketler sunuyor. Teknoparklarımızda 23 yıl önce sadece 56 şirket faaliyet gösteriyorken, bugün 8 bin 700'e yakın şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme ve inovasyon yapıyor. Türkiye, bu teknoparklarda kuluçka merkezleri ve hızlandırma merkezleriyle genç insan kaynağının yenilikçi girişimler kurmasına öncülük ediyor. Bu aslında Türkiye'nin kendine has bir garaj modeli aynı zamanda."

"İlk 'Turcorn'lardan 70'ten fazla teknoloji girişimi doğdu"

Kacır, ilk Turcorn'lardan 70'ten fazla teknoloji girişimi doğduğunun altını çizerek, "Bu, büyük ölçekli başarılara imza atan girişimleri ne kadar önemsememiz gerektiğinin de bir ispatıdır. Yani ne kadar çok 'Turcorn'umuz olursa, onların her birinden doğacak onlarca, yüzlerce girişimle ekosistemimiz o kadar güçlü hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlayışla "Turcorn 100 Programı"nı hayata geçirdiklerini ve halihazırda 39 teknoloji girişimini milyar dolar değerlemeye eriştirmek için terzi usulü desteklerle büyütmeye gayret ettiklerini ifade eden Kacır, "2011-2015 yılları arasında yıllık 50 milyon dolar olan girişim sermayesi hacmi, 2016-2020 arasında yıllık 100 milyon dolar olmuş, 2020-2025 arasında ise son 5 yılda ortalama 1,1 milyar dolara erişmiştir." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye Tech Visa Programı'nı başlattıklarını belirten Kacır, "Bu programla Çalışma Bakanlığımızla birlikte teknoloji girişimlerinin ve bu şirketlerde çalışan bireylerin Türkiye'de oturma ve çalışma süreçlerini kolaylaştırdık." dedi.

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde şimdiye kadar 5 bine yakın teknoloji geliştiricisinin Türkiye'ye taşındığını ve çalışmalarını artık Türkiye'de sürdürdüğünü vurguladı.

Nitelikli insan kaynağını çekebilmenin bu yarışta Türkiye için önemli avantajlar sunacağını dile getiren Kacır, "Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kuruyoruz. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla bir teknoparka dönüştürdük." şeklinde konuştu.

Bu terminal binalarında dünyanın en büyük startup merkezi, teknoloji girişimciliği merkezi kurulduğunu aktaran Kacır, "Türk gençliği inanıyor ve biliyor ki gayret ederse, çalışırsa, alın teri, akıl teri ve fikir teri dökerse bu ülkede dünyanın en iyi teknoloji ürünlerini geliştirme imkanına sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, görevlerinin bu inancı günden güne daha da güçlendirmek ve daha fazla gencin bu yolculukta kendileriyle birlikte olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Oyun sektörüne de değinen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sektördeki gelişim Türkiye'nin genç insan kaynağıyla paralel şekilde ilerledi ve aslında organik bir başarı hikayesi ortaya çıktı. Biz oyun sektörünü de diğer sektörlerimizin yanında güçlü şekilde destekliyoruz. Fakat görüyorum ki ekosistemin başarı hikayesi bizim desteklerimizin de çok ötesine geçiyor. Dolayısıyla bize düşen, buradaki Startgate TEKMER gibi kümelenme altyapılarının Türkiye'de daha fazla oyun girişimcisine hizmet sunabilir hale gelmesini sağlamak ve bu alanda finansman kaynaklarının artmasına imkan tanımaktır."