Bakan Işıkhan, Memur-Sen'in yüzde 110'luk zam teklifi sonrası ilk kez konuştu: İnşallah uzlaşacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'in memur ve memur emeklilerine 2 yıl için istediği yüzde 110 zam teklifi sonrası ilk kez konuştu. Bakan Işıkhan, "İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, dün zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Memur-Sen 2 yıllık süreç için yüzde 110 zam isterken, teklif sonrası ilk kez konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan uzlaşı sinyali geldi.

"GÖRÜŞMELERİ UZLAŞMAYLA SONLANDIRACAĞIZ"

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından süreç, Bakan Işıkhan'a soruldu. 1 Ağustos'taki ilk toplantıya kendisinin de katılacağını söyleyen Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" dedi.

MEMUR-SEN'İN TEKLİFİ NE?

2024 yılında zammın 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.

Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.