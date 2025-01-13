Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevapladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarının ihtiyaç olması halinde temmuz ayında yeniden değerlendirilebileceğini söyleyen Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmesi yaparız" dedi.

Işıkhan devamında şöyle konuştu: Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. 2025 yılında enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz Allah nasip ederse. Çünkü uyguladığımız mali ve makro ekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur ya Allah korusun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti; bir aksilik, bir felaket, başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsan temmuz ayında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücretleri tekrar güncelledik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu. Bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Ancak bu noktada biz biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi, yapımızı güçlendirmek amacıyla; ticaretimizi, ihracatımızı artırmak amacıyla bir yıl süreyle belirledik. Geçen yıl yaptığımız bu uygulama inanın ihracatımızın, ticaretimizin artmasında çok büyük bir katkısı oldu.

"TÜM BELEDİYELERİN BORÇLARININ YÜZDE 70'İ TEK BAŞINA CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"

Işıkhan, bazı belediyelerin SGK'ya olan borçlarına ilişkin, "Belediyelerin borçlarının 30 ton altın tutarında olduğu söylendi, doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait." ifadelerini kullandı.

En borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP belediyesi olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nın tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor." diye konuştu.