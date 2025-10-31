Bakan Işıkhan'dan Dünya Tasarruf Günü Mesajı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tasarruf bugünün bilinci, yarının güvencesidir. Hayata geçirdiğimiz yenilikçi ve kolay erişilebilir uygulamalar ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimiz ile ulaşıyor, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Unutmayalım küçük adımlar, büyük atılımları beraberinde getirir" dedi. Paylaşımda yer bulan görselde, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dijital hizmetlerinde aylık ortalama kullanım verileri ile SGK iletişim kanallarında aylık ortalama bilgilendirme verileri aktarıldı.