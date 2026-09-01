Bakan Bolat: Türkiye üretimde dünyada ilk 10'da

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe hep dünyada ilk 10'ların içindeyiz. Hemen her üründe birkaç tanesi hariç, üretimlerimizde yüzde 40-50'lere varan artışlar sağlandı, 60-70'ler dahi var. Bu nokta da, bu bollukta tabii üreticimiz açısından daha fazla verim üretim, tüketicilerimiz açısından da daha fazla ürüne, daha makul fiyatlarda ulaşabilme imkanlarını getirdi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da düzenlenen Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bu yıl 1-5 eylül tarihleri arasında sahil dolgu alanında gerçekleştirilen fuarın açılışına Bakan Bolat'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ve Cem Avşar ile davetliler de katılım sağladı.

'TEKİRDAĞ HEM TARIMDA, HEM SANAYİDE ÇOK GÜÇLÜ'

Açılışta konuşan Bakan Bolat, Tekirdağ'ın Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek, "Hem tarım da çok güçlü. Buğday da Türkiye'de üçüncü. Yağlı tohumlar ayçiçekte birinci, kanolada birinci sırada. Hem sanayide muhteşem bir performans gösteriyor. 13 tane OSB'miz var. Bugün buraya gelmeden önce milletvekillerimizle, valimizle beraber Velimeşe, Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ne gittik, incelemeler yaptık. Yeni açılan çok büyük bir tekstil giyim fabrikasını ziyaret ettik, bilgi aldık. Sabahleyin de İstanbul'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde gıda fuarının açılışını yaptık. O da inşallah dünya çapında 10 holü kapsayan büyük bir fuar olarak kuruldu. Tekirdağ'a geldik ve bu sefer de Tekirdağ'daki beyaz eşya üreticilerinin başkan ve genel müdürleriyle bir toplantı yaptık Tekirdağ Valimizin ev sahipliğinde. Orada da beyaz eşya sanayicilerimizi dinledik. Gördüğünüz gibi sabah gıda sanayi fuarıyla başladık. Öğleden sonra Ergene'de tekstil giyim sanayi incelemeleriyle devam ettik. Ardından beyaz eşya sanayicileriyle buluştuk ve son durağımız burası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Ticaret Borsası'nın Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenledikleri bu önemli fuarın ilkini gerçekleştiriyoruz. Görüyorum ki gerek iktidarımızdan milletvekillerimiz, gerekse muhalefet partilerimizden, milletvekilleri çok güzel bir birlik ve dayanışma tablosu sergiliyorlar. Her zaman olması gereken bir tablo. Çok çok teşekkürler ediyorum kendilerine" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE MECBURUZ'

Tarımın Türkiye'nin yola çıktığı ilk önemli sektör olduğuna vurgu yapan Bakan Bolat, "Hem tarımsal üretim olarak güçlü bir performansımız var, hem de tarıma dayalı sanayiler olarak. Tarım ve gıda demek sadece boğazımızdan geçen lokmaları temsil etmiyor. Gübre, ilaç, mekanizasyon, makineler, traktörler yardımcı malzemeler, lojistik, işçilik, çiftçilik, çok geniş bir alanda, hem üretim hem istihdam, hem ihracatı temsil eden, ticareti temsil eden çok önemli bir sektör. Dünyada hiçbir zaman yok olmayacak üç sektörü say derseniz şöyle sayarım; bir numara gıda, herkesin beslenmeye ihtiyacı var. İki numara; giyim, tekstil, herkesin giyinmeye ihtiyacı var. Üç numara barınma yani inşaat. Herkesin bir kafasını sokacak eve ihtiyacı var. Diğer sektörler de önemine göre tabii ki bu ekosistemi tamamlıyor. O yüzden hiç ölmeyecek olan tarım sektöründe 86 milyon vatandaşımızı beslenmesi için ve de 65 milyon ulaşan turist sayımızın beslenmesi için bu sektörleri güçlendirmeye, desteklemeye mecburuz" diye konuştu.

'TARIMDA ARZ GÜVENLİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ'

Tarımda arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi ve stratejik bir hedef olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Bunu en iyi ne zaman anlıyoruz? Bir felaket, bir doğal afet ortaya çıktığı zaman. Bir savaş ortaya çıktığı zaman. Son 6 yıl bütün bunları yaşadık hep beraber. Kovid geldi 2020'nin başında. Hepimiz evlere kapanırken, can derdine düşerken, sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu, arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Lojistiğin, yani ürünlerin taşınmasının ne kadar önemli olduğunu anladık. Perakende sektörü, ticaretin ne kadar önemli olduğunu anladık. Sağlık sektörünün, temizlik ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu anladık. İki yıl sonra Rusya-Ukrayna Savaşı patladı. İkisi de önemli, dünya çapında tarım üreticileri, hububat ve yağlı tohumlarda. Tarımda en hayati iki ürün grubu derseniz birinci sıra hububattır, ikinci sırada yağlı tohumlar gelir. Çünkü yağsız yemek yapılamaz. Bu iki sektörden bu iki ülkenin gücünden dolayı dünyada büyük bir üretimde arz ve tedarik krizi ve fiyat patlaması krizleri yaşandı. Bir de enerji fiyatlarındaki fiyat patlaması ve üretim tedariki krizi yaşandı. Çünkü Rusya dünyanın en büyük petrol ve en büyük doğal gaz üreticisiydi. Allah'a şükür bu süreçleri, kovid krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği bu sektörel krizleri atlatmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetli yönetim ve politikalarla atlattık. Bu milletçe yapmamız gereken bir durumdu. Hepimizin sevinmesi gereken bir durumdu."

'DÜNYADA İLK 10'LAR İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin büyük bir üretim ülkesi haline geldiğini dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe hep dünyada ilk 10'ların içindeyiz. Türk ürünleri sanayide kalite ve teknolojiyi temsil eden dünyada aranan ürünler. Tarım ürünlerimiz de lezzetiyle, o güzel tadıyla yine başta Avrupa olmak üzere aranılan ve takdir gören ürünler arasında yer almakta ve bu sayede baktığımızda Avrupa'nın birinci tarım ülkesiyiz 83 milyar dolar üretimle. 2002'de bu üretimimiz 23 milyar dolardı. Dünyanın da 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz. ve dünya kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz. Tabii tarımın yan kollarında da dünyada iyi sıralardayız. Tarım makinalarında dördüncüyüz ve birçok tarım ürünlerinde de dünyada birinci, ikinci, üçüncü konumda ürünlerimiz var. İnşallah büyüme noktasında da 2026 yılı Cenabı Allah'ın da yardımı ve ihsanıyla muhteşem bir yıl oldu. Bolluk, bereket yılı oldu. Hemen her üründe birkaç tanesi hariç, üretimlerimizde yüzde 40-50'lere varan artışlar sağlandı, 60-70'ler dahi var. Bu nokta da, bu bollukta tabii üreticimiz açısından daha fazla verim üretim, tüketicilerimiz açısından da daha fazla ürüne, daha makul fiyatlarda ulaşabilme imkanlarını getirdi."

'2026'YI YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ'

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklere değinen Bolat, "Bu yıl tarım sektörümüzün ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 13,3 oldu. Geçen yıl önce şubat sonu ve nisan başında çok ağır don krizleri yaşadık. Ardından hazirandan başlayıp aralığa kadar devam eden ağır bir kuraklık krizi yaşamıştık. Ama 2026 yılının başından itibaren gerçekten karlar, yağmurlar Rabbimize hamdolsun, büyük bir bereket getirdi. Yer altı suları, tarımsal sulama barajları, içme suyu barajları, elektrik, üretim, HES barajları suya doydu. Bu tarımsal üretimde de büyük artışlar meydana getirdi ve bu yılın sonunda inşallah tarımda yüzde 10'ların üzerinde çift haneli bir büyüme göreceğiz. Bu ikinci çeyrekteki yüzde 2,3 ekonomik büyüme oranımızın yüzde 0,5 katkısı tarımın katkısıdır. Yüzde 0,6'sı net mal hizmet ihracatının katkısı oldu. Yine aynı şekilde yüzde 2.4 büyüyen sanayi sektörümüz de 0.5 puan katkı yaparak yüzde 2,5'lik büyümeye ulaştık. Yıl sonunda yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyle inşallah kapatacağız" dedi.

'TEKİRDAĞ VE İLÇELERİNE 150 MİLYON LİRALIK NAKİT DESTEK GÖNDERİLECEK'

Konuşmasının sonunda Tekirdağlı esnaflar için de müjdesi olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bir müjdeyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hükümetimiz 2002 sonunda göreve geldiğinden bu yana esnaflarımız için hazine faiz sübvansiyonlu finansman desteği veriyor. Yatırım kredileri, ticari araç değiştirme kredisi, makine, demirbaş alım kredisi ve işletme kredisi. Bundan bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle işletme kredilerinin yıllık limiti 1 milyon liradan, 1,5 milyon liraya çıktı. Yatırım kredileri, makine demirbaş ve ticari araç kredilerinin limiti de 2,5 milyon liradan, 3,5 milyon liraya yükseltilmişti. Yılbaşında da sübvansiyonlu faiz maliyeti de yüzde 25'ten yüzde 20'ye çekilmişti. Geçtiğimiz hafta sonunda Cumhurbaşkanlığı kararıyla özellikle bu arttırılan kredileri alma noktasında vergi ve sigorta prim borcu nedeniyle sıkıntı çeken esnaflarımız için de yeni bir kolaylık daha getirildi. Az bir maliyet farkıyla beraber onların da bu kredilerden yararlanmaları mümkün kılındı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Yine biliyorsunuz 2002 sonundan bu yana tam 824 milyar Türk lirası esnaflarımıza bu yatırım ve işletme kredilerimizi 23 yıl boyunca vermiştik. Özellikle bunun yaklaşık 550 milyar lirası, son 4 yıl içinde verildi. Geçen yıl 180 lirayı bulmuştu esnaflarımıza krediler. Bu yıl da ilk 7 ay itibariyle 80 milyar lirayı aşmış durumda. Bu noktada Tekirdağ'ımız da önemli ölçüde faydalanan şehirlerimizden biri. Geçen yıl 2,4 milyar liralık esnaflarımıza bu yüzde 20 sübvansiyonlu, faiz destekli krediler sunulmuştu. Yani faiz sübvansiyonu yüzde 50 oranında, piyasa faizinin yüzde 50'si aşağısında verilen bir destek. Bu yıl da bu desteklerimizde 1,4 milyar lirayı aşmış durumdayız temmuz sonu itibariyle. Bu teknoloji fuarına, tarım fuarına katılım gelmiş bulunuyoruz. Burada Tez-Koop ve Halk Bankası'yla yaptığımız görüşmede inşallah yarın gönderilmek üzere bir 150 milyon lira nakit destek de esnaflarımız için Tekirdağ ve ilçelerine gönderilecektir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızı olduğu gibi bu tarım sektöründeki ihracatçılarımızı da Tekirdağlı ve diğer 81 vilayetimizin tamamında ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bakan Bolat ve beraberindeki heyet fuarı gezerek firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı