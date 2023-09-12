Bakan Bolat müjdeyi İzmir'de verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da koordinasyonun da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkardı"

" İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon TL'lik bir finansman daha tahsis edildi"

İZMİR - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da koordinasyonun da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkardı. Bu yaklaşık günlük 105 milyon dolarlık bir finansman desteği demektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve yönetimi tarafından karşılanan Bakan Bolat, daha sonra partililere ve basına hitap etmek üzere konferans salonuna geçti. Programın açılış konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın konuşması sık sık partililer tarafından yapılan tezahüratlarla kesildi. AK Partili Saygılı'nın ardından konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapısal reformların 3 yıllık süre içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek "Geçen hafta 3 yıl süreli Orta Vadeli Program açıklandı. Bu program artık ekonomimizin yol haritası. Buradaki büyüme, ihracat, yapılacak hizmetler ve cari açığı azaltma, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, hizmetlere kadar ortaya konmuş bütün yapısal reformlar bu 3 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek. Birilerinin ekonomiyle alakalı felaket senaryoları ya da kriz edebiyatı yapmasını dikkate almayın. Bir enflasyon problemi, hayat pahalılığı problemi var. Bu maalesef kovid döneminin bütün dünyaya çıkardığı bir fatura oldu. Gelişmiş ülkeler de gelişmekte olan ülkeler de enflasyon canavarıyla uğraşıyor. Biz de enflasyonla mücadele konusunda zaten Orta Vadeli Programın temelini oluşturuyor. Bu 3 yıllık dönemde başaracağız. 2026 yılı hedefi de tek haneliye düşürmek orta vadeli programda yazıldı" dedi.

"İhracatımızı 300 milyar dolara çıkarma hedefimiz var"

İhracatı arttırmak için çalışacaklarını belirten Bolat, "İhracatımızı 300 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Cari açığımızı da 30 milyar dolar seviyesine indirme hedefimiz var. Meslek liselerini geliştirmek, iş dünyasının ihtiyacı olan eğitimli, vasıflı işgücü başarılması gibi bir çok hedefler var. Sağlıkta zaten AK Parti kadroları bir devrim yaptı. Daha iyiye doğru götüreceğiz. Dün istihdam rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranları yüzde 9,4'e geriledi. 0,2'lik bir düşme sağlandı. Kriz olan bir ülkede işsizlik artar mı azalır mı? Artar. Allah'a şükür temmuz ayı itibariyle de haziran ayı itibariyle de işsizlik rakamları iyi geldi. İşsiz sayısı 3 milyon 290 bin civarında. İş dünyası da vasıflı çalıştıracak eleman aradığını her vesileyle bizlere söylüyor" diye konuştu.

İhracatta rekor kırıldığını belirten Bolat, "Sanayi üretim rakamları dün açıklandı. Yıllık bazda temmuz ayında yüzde 7,4 bir artış söz konusu. İnşallah ağustos ayı da artıda gelecek. İhracatta hem temmuz hem ağustosta rekor kırdık. Tarihin en yüksek ihracat rakamlarını elde ettik. Dış ticaret açığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün dünyayı dolaşıp yeni ihracat pazarları bulmaya çalışıyoruz. Hizmet ihracatını arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan müjdeyi İzmir'den verdi

İzmirli esnaflara finansman desteği sağlanacağı ve ihracatçılara da destek sağlanacağı müjdesini veren Bakan Bolat, "Gelirken Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliğiyle görüştüm. Zaten bütün Türkiye'deki esnaf ve sanatkarlara çok ciddi finansman destekleri sağlandı. 21 yıl boyunca özellikle 2022'de. Ama ekstra olarak İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon TL'lik bir finansman daha tahsis edildi. Bu finansman yüzde 15 yıllık finansman maliyetli. 6'şar aylık geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli olacak. Esnaf ve sanatkarlarımız için bir rahatlama, yapacakları bazı hamleler için onlara destek anlamında hayırlı olsun. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da koordinasyonun da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkardı. Bu yaklaşık günlük 105 milyon dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatın arttırılması en büyük hedefimiz. Bunun 2 milyar lirasını eksim bank kaynaklarından günlük olarak tahsis edilecek. 25 Temmuz'da 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarılmıştı. Bugün itibariyle de 1,5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. 1,5 ayda 10 katı ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da ihracatta yeni hamleler yapmalarını yeni pazarlar bulmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberler ve daha güzel müjdeler de gelecektir" ifadelerini kullandı.