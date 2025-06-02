Bakan Bolat: Mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı ihracatımız açısından Mayıs ayı, tarihe geçen bir ay olmuştur. 2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız, 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının Mayıs ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, meclis üyeleri ve iş insanı hazır bulundu. Bolat, "2025 yılı ihracatımız açısından Mayıs ayı, tarihe geçen bir ay olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin aylık mal ihracat rekorunu kırdık. 2'nci rekorumuz, 102 yılın, yani bin 224 ayın aylık ihracat rekorudur. 3'üncü rekorumuz da doğal olarak Mayıs ayı rekoru olmaktadır. ve 4'üncü rekorumuz da Mayıs itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracat rakamında da rekora ulaşmış bulunuyoruz. 2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız, 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir" dedi.

'ALTIN İHRACATINDA DA 76 MİLYON DOLARLIK BİR GERİLEME VARDIR'

Bu rakamın yüzde 2,7'lik bir artışı ifade ettiğini belirten Bolat, "Geçen yılın Mayıs'ı son rekordu. Orada da 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekor vardı. Avrupa Birliği başta olmak üzere, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde talepte bir gerileme var. ABD'de ise ticari kısıtlamalar arttırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu saydığım pazarlarda uzak doğu ülkelerinin yoğun bir fiyat baskısı ve oralarda da fiyat indirme söz konusudur. İşte bu çok zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir. Burada özellikle enerji ürünleri Türkiye'nin önemli bir ihracat kalemidir. Ama baktığımızda mesela geçen yıl Mayıs'ta petrolün varili 79,4 dolar iken bu yıl Mayıs'ta 64-65 dolar seviyesindedir. Türkiye rafine petrol ürünleri ve madeni yağlar ihraç eden bir ülkedir. Burada da ihracatımızda Mayıs ayında 400 milyon dolar bir gerileme vardır. Altın ihracatında da 76 milyon dolarlık bir gerileme vardır. İlk 5 ayın 4'ünde ihracatımızı arttırdık 2025 yılında. Burada sektörler olarak baktığımızda, motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar, elektrikli makine-cihazlarda 296 milyon dolar, kazan ve makinelerde 278 milyon dolar, gemilerde de 233 milyon dolar bir artış var" ifadelerini kullandı.

'5 AYDA TOPLAM İHRACATIMIZ 111 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Ocak-Mayıs rakamlarının bir trend gösterdiğini vurgulayan Bolat, "İlk 5 ayda toplam ihracatımız yüzde 3,5 oranında artışla 110,9, yani 111 milyar dolara ulaştı. Aynı rakam geçen yılın ilk 5 ayında 107,2 milyar dolardı. Demek ki 3,7 milyar dolar net mal ihracatında artış sağladık. 24 ayın 14'ünde tarihin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik. Yani rekor kırmış olduk. Yıllıklandırılmışa baktığımızda son 12 ayda toplam mal ihracatımız 265,5 milyar dolara ulaştı. Nisan sonu itibarıyla 264,9 milyar dolardı. Son bir yılda 5 milyar dolar net artış var" dedi.

'İTHALATTA DA BAŞARILI BİR AY OLDU'

Bakan Bolat, ithalat açısından da başarılı bir ay olduğunu söyleyerek, "Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,1'lik bir artış var. ve 31,3 milyar dolar olarak mayıs ayı ithalatı gerçekleşti. ve geçen yılın mayıs ayında 30,6 milyar dolar vardı. Net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında biliyorsunuz gümrük vergisi savaşları ve ticaret savaşları bir anda patlak verince büyük bir belirsizlik oldu. Birçok firmalar, kur çok artabilir veya ithalatta yeni gümrük vergileri gelecek korkusuyla önden mal ithalatları yaptılar. ve bu da toplam ithalatı Nisan'da hızlandırdı. Mayıs ayında ithalatımız sakinleşti, duruldu ve 31,3 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bolat, dış ticaret açığında da çok sevindirici bir tablo olduğuna dikkat çekerek, "Dış ticaret açığımız 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın dış ticaret açığıyla aynı. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3. Geçen yıl yüzde 78,9'du. Yine Nisan'a dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçen ay yüzde 63,5'tu ihracatın ithalatı karşılama oranı" değerlendirmesinde bulundu.

'YILLIKLANDIRILMIŞ OLARAK MAYIS TAHMİNİ 116,5 MİLYAR DOLAR'

Bakan Bolat, "İlk 5 ay itibarıyla baktığımızda şunu görüyoruz. İhracatımız yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara geldi. İthalatımız yüzde 5,7'lik artışla 152 milyar dolara geldi. Böylece 41 milyar dolarlık ilk 5 ay dış ticaret açığı gerçekleşti. Bu da dış ticarette dengelerin kontrollü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73 olarak gerçekleşti. İlk 5 ayda net mal ihracat artışı 3,7 milyar dolar. İlk 5 ayda mal ithalatındaki net artış 8,2 milyar dolar. Yıllıklandırılmışa da baktığımızda 265,5 milyar dolar mal ihracatını söyledik. ve 5 milyar dolar bir artış var. Yıllıklandırılmış mal ithalatında durum daha iyi. Yüzde 1,4 artış var. İhracattaki yıllık artış da yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı olarak baktığımızda da 86,7 milyar dolar yıllık dış ticaret açığımız seyrediyor. İhracatın ithalata karşılama oranı da yüzde 75,4. 2024'de 115 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız, geçen yıl 62 milyar dolar net fazla sağladı. Cari işlemler açığını kapamamızı sağladı. Bu yıl hedefimiz de 121 milyar dolardı. Hizmetler ihracatında en son Mart ayı verileri açıklandı. 7,3 milyar dolar. İlk 3 ay itibarıyla baktığımızda hizmetler ihracatı 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu aylar lojistik gelirinin ve özellikle turizm gelirinin dipte olduğu aylar. Şimdi Mayıs ile beraber 6 ay, hizmetler ihracatımızın, turizmin ve lojistik gelirlerinin artışıyla beraber hızla yükseleceği döneme girmiş bulunuyoruz. Burada hizmetler ihracatımızın da yıllıklandırılmış Mayıs olarak 116,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da yüzde 6,3'lük bir artışa tekabül etmektedir" ifadelerini kullandı.

'İLK 5 AYDA 9,2 MİLYAR DOLAR İLE ALMANYA İHRACATTA ZİRVEDE'

Ticaret diplomasisine verdikleri öneme değinen Bakan Bolat, "En çok ticaret yaptığımız ülke, ihracatta ilk 5 ayda 9,2 milyar dolar ile Almanya. İngiltere yaklaşık 7 milyar dolar, ABD 6,6 milyar dolar, İtalya 5,6 milyar dolar, Irak 4,9 milyar dolar. Avrupa Birliği 48,3 milyar dolarla ihracatımızın yine yüzde 40'ın üzerinde bir kesimini oluşturuyor. Yarın sabah da OECD'ye gideceğiz Paris'e. Orada da hem OECD Ticaret Bakanlığı zirvesinde iki konuşma yapacağız, hem de Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni ticaret komisyon üyesiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çünkü 1 Temmuz'da Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun ikincisini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Yine bu arada Rusya ile Haziran ayında Ekonomi Komisyonu toplantımız olacak Moskova'da. Mart ayında da Ukrayna'da önemli toplantılar gerçekleştirdik, anlaşma imzaladık. Dolayısıyla ticaret diplomasisi bizim bu çalışmalarımızda çok istifade ettiğimiz önemli alanlardan biridir" diye konuştu.