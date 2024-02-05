Ticaret Bakanı Bolat: İhracat desteklerini artıracağız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ödeniyor. 2024 bütçemizde de ihracat desteklerini yüzde 110 oranında artırarak inşallah siz değerli ihracatçılara sunacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen ve 2019-2021 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketine ödüllerinin verildiği 'Türkiye 100 Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Bolat'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi odaları başkanları ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı. Törende konuşan Bakan Bolat, 'Türkiye 100' ödüllerinin firmalar için sadece bir takdir merkezi değil, aynı zamanda şirketlere rehberlik edecek, onları motive edecek ve yeni kapılar açacak bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Ödüllendirilen 100 şirketin 27 farklı ilden olduğuna dikkat çeken Bolat, "En çok temsil edilen şehirler; 23 şirketle İstanbul, 19 şirketle Ankara, 9 şirketle Adana, 8 şirketle İzmir ve 5 şirketle Eskişehir. Listede yer alan 27 şehirdeki bu şirketler, inşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla şehirlere de yaygınlaşacaktır. Sektörel olarak dağılıma baktığımızda ise toptan ve dış ticarette 10 kadar şirket, bilgi teknolojilerinde 9 şirket var. Ardından mimarlık, mühendislik; sonra tekstil ürünleri imalatı, sonra makine ve ekipman imalatı gibi gruplar önde gelmektedir" diye konuştu.

'1 TRİLYON 100 MİLYAR DOLAR MİLLİ GELİR HEDEFLİYORUZ'

Ticaret Bakanlığı'nın hedeflerinden de bahseden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir bir ihracat artışını devam ettirmek, dengeli bir dış ticaretle döviz rezervlerimizi artırmak, adil ve rekabetçi iç ticaret ortamı sağlamak, etkin ve güvenli gümrük işlemleriyle de ticaret erbabının en hızlı ve etkin bir şekilde dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirmek şeklinde hedefler benimsemiş bulunuyoruz. Son 21 yıldır ülkemizde güçlü ve başarılı siyasi yönetimiyle; Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlanan siyasi istikrar, başarılı ekonomi yönetimi ve özel sektörümüzün çok hızlı, dinamik gelişimi ve büyümesiyle beraber milli gelirimizde 4 katından fazla bir artış sağladık. 230 milyar dolardan inşallah 1 trilyon 100 milyar dolar milli gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Mal ihracatında ise 36 milyar dolardan 21 yıl sonra 256 milyar dolara ulaştık. Hizmetler ihracatında da 14 milyar dolardan 100 milyar dolara ulaştık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKET SAYISI 2 MİLYON 350 BİN'

1980 yılında Türkiye'deki şirket sayısının 25 bin, ihracatçı firma sayısının 1000 ve ihracatın ise 2,9 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, "Bugün Türkiye'deki şirket sayısı 2 milyon 350 bin, esnaf sayısı ise 2 milyon 200 bin oldu. Yani yaklaşık 4,5 milyon kişi imalat, sanayi, tarım ve ticaretle uğraşıyor. Üretim anlamında ve ticaret anlamında 4,5 milyon kişiden fazla sanayi insanı, ticaret insanı, esnaf var. Mal ihracatımız da 2,9 milyar dolardan 42 yıl sonra 256 milyar dolara yükseliyor. Ama döviz gelirimiz, hizmet ihracatıyla beraber 356 milyar dolar. İşte bu büyüklükler Türkiye'de ekonominin, ticaretin önünü açtı" dedi.

'YABANCI FİRMA SAYISI 85 BİN 500'E YÜKSELDİ'

Doğrudan yatırımların da bu gelişmedeki payının büyük olduğunu söyleyen Bolat, "1950'den 1980'e kadar, ülkemize gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı 1 milyar dolardı. 1980'den 2002'ye kadar ülkemize gelen doğrudan yatırım miktarı 15 milyar dolardı. 2003'ten 2023'e kadarki 21 yılda da ülkemize gelen doğrudan yatırım miktarı 264 milyar dolara ulaştı. Yabancı firma sayısı 2002'de 5 bin iken şimdi 85 bin 500'e yükseldi. Onlar da ülkemize değer kattılar, fırsatlar açtılar, üretim yaptılar, vergi ödediler, ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar. O da bizim insanlarımıza yeni fırsatlar, yeni iş imkanları sağladı" diye konuştu.

'BÜTÇENİN YÜZDE 60'I İHRACAT DESTEKLERİNİ ÖDENİYOR'

Bakanlık olarak ihracata birçok kalemde destek verdiklerini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ödeniyor. Yaklaşık yüzde 30-35 civarında personel harcamalarına, çok az miktarda yatırım, genel giderler gibi harcamalara sunuluyor. Bu ihracat desteklerimizin de 4'te 3'ü mal ihracatı desteklerine, 4'te 1'i de hizmetler ihracatı desteklerine sunuluyor. 2024 bütçemizde de ihracat desteklerini yüzde 110 oranında artırarak inşallah siz değerli ihracatçılara sunacağız" ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: ŞİRKETLERİN YÜZDE 71'İ İHRACAT YAPIYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemde ortalama yüzde 569 ciro büyümesi gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 267 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı. 2019-2021 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. 'Türkiye 100' şirketlerinin yüzde 71'i ihracat yapıyor ve tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor" dedi.

Bu başarının kendiliğinden gelmediğini, söz konusu şirketlerin hem genç hem yenilikçi hem de sürdürülebilir şirketler olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye 100' şirketlerinin yaş ortalamasının yaklaşık 13 yıl olduğuna da söyledi.

Konuşmaların ardından, 'Türkiye 100' listesine giren şirketlere ödülleri verildi. Şirketlerin temsilcileri, ödüllerini Bakan Bolat'ın elinden aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi, 2 yıllık dönemde yüzde 6 bin 628'lık ciro artışıyla Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi oldu.