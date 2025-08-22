Bakan Bolat: 'Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun Siirt'te başladığını vurgulayarak, kentte gerçekleştirilen yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin siyasi tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te ilk kez Siirt Milletvekili olarak TBMM'ye girdiğini ve ardından Başbakan seçildiğini hatırlatan Bolat, "Bu yüzden Siirt'in kalbimizde ayrı bir yeri olmuştur" dedi. Son 22 yılı " Türkiye Yüzyılı" hedefinin temeli olarak nitelendiren Bakan Bolat, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayine kadar her alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Türkiye'nin dış ticarette ve uluslararası saygınlıkta önemli bir noktaya ulaştığını kaydeden Bolat, enflasyonla mücadelede de kararlı bir duruş sergilendiğini ifade etti. Siirt'in AK Parti iktidarlığı döneminde yatırımlardan önemli ölçüde faydalandığını belirten Bolat, "Son 22 yılda Siirt'e 55,5 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı. Altıncı bölge teşvikleri kapsamında işverenlerin sigorta primlerini devlet üstlendi, istihdam arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu süreyi 14 yıla çıkardı" dedi. Bakan Bolat, ihracatçı ve esnafa yönelik destekleri de açıkladı. Siirt'te 73 ihracatçı ve 5 bin 149 esnaf bulunduğunu dile getirerek, "Siirtli ihracatçılarımıza geçen yıl 33,5 milyon dolar Eximbank kredisi sağlandı. Esnaflarımıza da bugüne kadar 1,7 milyar lira kredi verildi. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Pazartesi gününden itibaren Siirt esnafımız için toplam 100 milyon liralık kredi paketi gönderiyoruz" diye konuştu.

Kent ekonomisinin en önemli girdilerinden biri olan Siirt fıstığı için de yeni bir adım atılacağını belirten Bakan Bolat, "Siirt fıstığının daha iyi değerlendirilmesi, hijyenik şartlarda saklanması ve değerini bulması için lisanslı depo kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede kazmayı vuracağız. Kadın kooperatiflerine üretim amaçlı kurulacak kooperatiflere hibe, fuar desteği ve personel istihdam desteği sağlanacağını aktardı." Programın ardından Güres Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. - SİİRT