Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "2025 yılı temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı temmuz ayında ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını duyurdu.

Bakan Bolat mesajında şu ifadeleri paylaştı; "2025 yılı temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

  • 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlanmıştır.
  • İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde, temmuz ayında dış ticaret açığı son dokuz ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir.
  • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan %79,5'e yükselmiştir.
  • Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir.
  • Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız %11 artarak 24,9 milyar dolar olmuştur.
  • 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artışla 156,3 milyar dolar olmuştur.
  • 2025 Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,0 milyar dolar artarak 269,4 milyar dolara ulaşmıştır.

İTHALAT YÜZDE 5,4 ARTTI

  • 2025 Temmuz ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 31,4 milyar dolar olmuştur.
  • 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 212,2 milyar dolar olmuştur.
  • 2025 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 14,0 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Dış ticaret açığımız 2025 Temmuz ayında %11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla 55,9 milyar dolar olmuştur.
  • Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,0 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

"DESTEKLER OLUMLU SONUÇLAR VERMEKTEDİR"

  • AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir.
  • Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir.

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Emekli maaşında da Cumhuriyet tarihinin en düşük maaş rekoru kırıldı maşallah

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

yav bu kadar cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılıyor.biz bunu niye hisstmiyos.bu paralar nereye gidiyor.evin içinde hirsizmi var enflasyon 14 aydan beri dusuyo ama herşey yüzde elli zamli.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARIS:

bundan bize ne, vatandaşın refah seviyesi yerlerde olurken sen dünya kadar ihracat yap ne yazar

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlptekin Kırkaltı:

Hem rekor kırıyoruz hem para yok, zam veremiyoruz. At izi gergedan izine karıştı. Selengetide yaşam giderek zorlaşıyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Sadece ;)))))

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
