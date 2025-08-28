Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı temmuz ayında ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını duyurdu.

Bakan Bolat mesajında şu ifadeleri paylaştı; "2025 yılı temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlanmıştır.

İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde, temmuz ayında dış ticaret açığı son dokuz ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan %79,5'e yükselmiştir.

Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir.

Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız %11 artarak 24,9 milyar dolar olmuştur.

2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artışla 156,3 milyar dolar olmuştur.

2025 Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,0 milyar dolar artarak 269,4 milyar dolara ulaşmıştır.

İTHALAT YÜZDE 5,4 ARTTI

2025 Temmuz ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 31,4 milyar dolar olmuştur.

2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 212,2 milyar dolar olmuştur.

2025 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 14,0 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığımız 2025 Temmuz ayında %11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla 55,9 milyar dolar olmuştur.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,0 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

"DESTEKLER OLUMLU SONUÇLAR VERMEKTEDİR"