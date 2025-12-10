Bakan Bayraktar'dan Türk Dünyası'na 'Hazar' teklifi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hazar'ın Türk Dünyası'nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız. Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesi bu bağlamda önemli" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları, İstanbul'da bir araya geldi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen buluşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı İlyas Bakytzhan Nassenovich, Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Türk Dünyası'na 'Hazar' teklifinde bulundu. Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin önemine işaret eden Bakan Bayraktar, "Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar" dedi.

Bakan Bayraktar, parçalı yapıları birleştirip bir sinerji oluşturmanın gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye ve Kırgızistan'ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağız. Hazar'ın Türk Dünyası'nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

"Türk Devletleri Teşkilatı 180 milyonluk nüfus, 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü temsil ediyor"

Bakan Bayraktar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yaklaşık 180 milyonluk nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğü temsil ettiğini ifade ederek "Dünya doğal gaz rezervlerinin onda biri bu coğrafyada bulunmakta. Bir ucunda Çin'e komşu, diğer ucunda Akdeniz'e ve Avrupa'ya. Rusya'ya da sınırı olan, Orta Doğu'daki enerji zengini ülkelere de sınırımızın olduğu bir coğrafya" ifadelerini kullandı.

Konuk bakanlara, Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözleriyle seslenen Bakan Bayraktar, "Bu manada Hazar'ın Türk Dünyası'nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız. Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin bu bağlamda çok mühim olduğunu belirtmek isterim. Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın da kendi aralarında bir anlaşma imzaladıklarını ifade ederek "Kırgızistan'ın da bu birlikteliğe katılma isteğini öğrendik ve bundan memnuniyet duyduk. Biz de bu parçalı yapıları birleştirip bir sinerji oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve Kırgızistan'ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağız" dedi.

Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarını da Hazar'ın batısına taşımak gerektiğine işaret eden Bayraktar, "30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattıyla Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk Devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici bir etkisi olacak" diye konuştu.

"22 farklı ülke ve 33 şirketten doğal gaz alıyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü doğal gaz altyapısı sayesinde Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'nın arz güvenliğine katkı sağladıklarını ve BOTAŞ'ın çok geniş bir tedarik ağına sahip olduğunu vurgulayarak "Bugün 22 farklı ülke ve 33 şirketten doğal gaz alıyoruz. Türkmenistan'dan da bu sene ilk kez ülkemize gaz ithal ettik. Bir sonraki adım olarak bu akış miktarını daha da artırmayı hedefliyoruz" sözlerini ifade etti.

Azerbaycan ve Katar ile iş birliği yaparak Suriye'ye doğal gaz vermeye başladıklarına işaret eden Bayraktar, Somali ve Pakistan'da arama sahaları için anlaşmaları ve ilk etap teknik çalışmalarına tamamladıklarını söyledi. Bayraktar; Socar, MOL ve MVM, Kazmunaygaz, Turkmengaz gibi şirketlerle çok verimli iş birlikleri geliştirdiklerini belirterek "Tüm üye ülkelerle kamu ve özel sektör şirketleriyle de bu iş birliklerini gerek kendi ülkelerimizde gerekse de üçüncü ülkelerde geliştirmek arzusundayız" açıklamalarında bulundu.

"Dünyadaki dönüşümü yakalamak için birlikte hareket etmemiz, yatırımları artırmamız lazım"

Enerji dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden birinin kritik mineraller olduğunun altını çizen Bayraktar, TDT bünyesinde madenler için de bir bakanlar buluşması organize edilmesinin faydalı olabileceğini dile getirdi. Bu toplantıları, iyi niyetlerin paylaşıldığı bir yer olmaktan çıkarmanın önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Dünyadaki dönüşümü yakalamak için hızlı bir şekilde birlikte hareket etmemiz ve yatırımları artırmamız lazım" dedi. Bayraktar, ayrıca bu gibi toplantılarda iş dünyasıyla bir araya gelmek gerektiğinin altını çizdi.

COP31 Kasım 2026'da Antalya'da

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı olan COP31'in Kasım 2026'da Antalya'da düzenleneceğini anımsatan Bayraktar, 29'uncu konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı tebrik ederken tüm katılımcıları Antalya'ya davet etti. - İSTANBUL