Haberler

Bakan Bayraktar, BM Genel Sekreteri Guterres ile enerji dönüşümü ve iklim hedeflerini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile iklim krizi, adil enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik adımlarını ele aldı. Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma planı aktarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile küresel iklim krizine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün önemini ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede küresel iklim krizine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün önemini ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Bayraktar, "Ayrıca Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzdan, yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaştığımız seviyeden, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi üç katına çıkarma hedefimizden ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızdan bahsederek ülkemizin enerji politikalarındaki güçlü vizyonunu Sayın Genel Sekreter'e detaylı bir şekilde aktardık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ettiğine işaret ederek "Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ediyoruz. Enerji arz güvenliği ile çevre politikalarının birbirini güçlü bir şekilde tamamladığı bir ortaklıkla sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Eşi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı

Önce manavı sonra minibüsü kana buladı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

Bir hafta içinde aynı yerde aynı vahşet
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da futbol tarihine geçti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı