Bakan Bayraktar: Birincil enerjide yüzde 16'lık tasarruf, 20 milyar dolar yatırım hedefliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024-2030 eylem planında birincil enerjide yüzde 16'lık tasarruf, 20 milyar dolarlık yatırım hedefleri olduğunu söyleyerek, "Bu hedefleri tutturduğumuzda yaklaşık 100 milyon tonluk karbon emisyonundan Türkiye kurtulmuş olacak. Türkiye'nin mutlaka bu iklim hedefleri için, bu artan enerji talebi için, nükleer enerjiden elektrik üretmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve TESAB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bayraktar, "Bizler ucuz enerji tedarik etmeyi hedefliyoruz. Elbette ki bu çok kolay değil. Özellikle Türkiye'nin enerjideki en önemli açmazlarından bir tanesini de beraberinde odak noktası haline getiriyor. Zira Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı bir ülke. Dolayısıyla arz güvenliğini sağlarken bir taraftan da dışa bağımlılıkla Türkiye'nin mücadele etmesi gerekiyor. İ2053 yılında, 30 yıldan kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi olma hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılında ortaya koyduğu, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınma ile ilgili uluslararası mücadeleye katkı anlamında ortaya koyduğu çok önemli bir hedef. Bir yeşil dönüşüm hedefi, ekonomimizin aslında çok temelden birçok alanda değişime uğrayacağı bir sürece Türkiye girmiş durumda. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye'de ulaştırmadan tarıma, tarımdan enerjiye, enerjiden sanayiye, binalara kadar birçok alanda aslında bütün bildiğimiz, öğrendiğimiz ezberlerin değişeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Enerji sektörümüzün ana stratejilerinde arz güvenliği, dışa bağımlılığı düşürmek ve 2053 karbon nötr bir ekonomi olma halinde Türkiye'yi hedefliyoruz" diye konuştu.

'POLİTİKALARIMIZI DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK ŞEKLİDE GELİŞTİRİYORUZ'

Dünyada elektrikleşmenin söz konusu olduğunu ve bugün Türkiye'de yaklaşık 140 binin üzerinde elektrikli araç olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bu sayının 2030'larda, 2035'lerde çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ulaştırma köklü bir şekilde elektrikleşiyor. Binalarda değişiklikler var. Sanayide elektrikleşme artıyor. Bu artan elektrikleşme aynı zamanda talep artışını da beraberinde getirecek. Türkiye ürettikçe Türkiye ekonomisi, sanayisi büyüdükçe enerji talebi, elektrik talebi de artacak. Son dönemde özellikle yoğun bir şekilde görmeye başladığımız yapay zeka, yapay zeka kaynaklı elektrik ihtiyacı, büyük data, büyük veri, büyük veri kaynaklı elektrik ihtiyacı da önümüzdeki süreçte Türkiye'yi de bekleyen en önemli zorluklar ve en önemli sınavlar olarak karşımıza geliyor. 2022 yılında Türkiye 96,5 milyar dolar enerji faturası ödedi. Bu rakam 2023 yılında 70 milyar dolar civarında oldu. Bu yıl da benzer bir bedeli ödeyeceğiz ve bunun eğer ekonomimizin çarkları devam etsin, sanayimizin çarkları dönmeye devam etsin diye istiyorsak, günlük hayatımız devam etsin istiyorsak da mutlaka bu bedele katlanmamız lazım. Bugün maalesef Türkiye kullandığı 3 birim enerjinin 2'sini yani yüzde 66-67'sini ithal yoldan karşılıyor. Dolayısıyla biz AK Parti olarak 2002 yılından beri ve bundan sonraki süreçte bütün politikalarımızı bu dışa bağımlılığı düşürecek şekilde geliştirmeye gayret ediyoruz. Dışa bağımlılığı düşürebilmek için belli alanlara yoğunlaşmış durumdayız. Bunların başında elbette ki yenilebilir enerji geliyor. Türkiye'nin kendi kaynakları, güneşi, rüzgarı, deniz üstü rüzgarı, jeotermal kaynakları, biyokütlesi, bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını biz en kısa şekilde, en hızlı şekilde ekonomimize katmak durumundayız" dedi.

'EKİPMAN ÜRETİMİNDE DE YERLİLEŞMEYİ İSTİYORUZ'

Türkiye olarak enerji verimliliği konusunda 2017-2023 döneminde ulusal enerji eylem planı kapsamında 8,5 milyar dolar bu alana yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Bu sayede 70 milyon tonluk karbon emisyonundan kaçınmış olduk. 2024-2030 eylem planında da oldukça iddialı hedeflerimiz var. Birincil enerjide yüzde 16'lık tasarruf, 20 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var. Bu hedefleri tutturduğumuzda yaklaşık 100 milyon tonluk karbon emisyonundan Türkiye kurtulmuş olacak. Türkiye'nin mutlaka bu iklim hedefleri için bu artan enerji talebi için nükleer enerjiden elektrik üretmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra doğal gaz Türkiye için önemli bir geçiş yakıtı. 2020 yılında çok büyük bir doğal gaz keşfi yaptık Karadeniz'de. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimimiz bugün itibarıyla 6 milyon metreküpü buldu. İnşallah 2025 yılının ilk çeyreğinde hedefimiz bunu 10 milyon metreküp yapmak. Yeni getirdiğimiz üretim platformuyla da 2026 yılının 3'üncü çeyreğinde inşallah 20 milyon metreküpe çıkarabilmek olacak. En önemli stratejimiz nükleerde de yerlileşmek, nükleerde de mümkün olduğu kadar kendi sanayimizi kullanabilmek, kendi personelimizi yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

Türkiye'nin enerjide 20 yılın sonrasında yeni bir reform ve yatırım dönemine girdiğini belirten Bakan Bayraktar, yatırımcıların 4 yılı bulan izin süreçlerini yarıya kadar düşürmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "2035 için iddialı hedeflerimiz var. Yeni bir ihale sürecini inşallah yakın zamanda başlatacağız. Her yıl 2000-2500 megavatlık ilave rüzgar ve güneş devri alacağımız bir süreç önümüzde bizi bekliyor. Bu alanda Türkiye olarak önümüzdeki süreçte çok ciddi fırsatların olduğunu düşünüyorum. Elbette ki jeopolitik kırılmalar, bölgemizde yaşanan, yaşanması muhtemel daha büyük çatışmalar tabii ki enerji sektörümüze de etkileri olacaktır. Biz mümkün olduğu kadar bu etkilerden ülkemizi koruyarak, ülkemizin enerjisine enerji katmaya ve önümüzdeki süreçte Türkiye'nin bu ortaya koyduğu büyük makro hedeflere hep birlikte ulaşmak için gayret edeceğiz. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatlar için çok daha fazla çalışmamız, meselelere bütüncül bakmamız, sadece tek bir noktadan bakmamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.