Bakan Bayraktar: "2025 yılının ilk çeyreğinde doğalgaz üretimini 9 milyon metreküpün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılının ilk çeyreğinde doğal gaz üretimini 9 milyon metreküp üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı'nda demirli bulunan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'i ziyaret etti. Bakan Bayraktar, inceleme yaptığı gemi personeli bir araya gelerek yeni yıllarını tebrik etti. Kaptan Köşkü'ne çıkan Bakan Bayraktar, burada yaptığı anons ile gemi personeli ile Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han Sondaj Gemilerinin yanı sıra Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne de bağlanarak yeni yıllarını tebrik etti. Bayraktar, anonsunda "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler için aileleriniz için ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur" dedi.

Türkiye'nin tarihi projelerinde yer alan bu çalışanlara teşekkür eden Bayraktar, milletin dualarının arkalarında olduğunu belirtti ve 2025 yılının hem onlar hem de aileleri için huzurlu ve güzel bir yıl olmasını temenni etti. Ayrıca, yeni keşiflerin ve müjdelerin de ülkeyi mutlu edeceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımız adına hem de milletimiz adına Türkiye'nin tarihi projelerine imza atıyorsunuz. Dolayısıyla milletimizin duası hepimizin arkasında. Bizler de yılın son gününde artık son saatlerinde sizlerle bir arada olalım diye buradayız. Filyos'tayız. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir sene diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah yeni keşiflerle yeni müjdelerle de milletimizi daha mutlu edeceğiz. Allah kazadan beladan korusun. Hayırlı seneleriniz olsun."

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "2024 yılının şu son saatlerinde Filyos'tayız. aynı zamanda Fatih Sondaj Gemimizdeyiz. Bizim malumunuz bir geleneğimiz var. Yılın özellikle son günü sahada bizim enerji sektörümüzde çalışan, emekçilerimizle bir arada oluyoruz. Yeni yıla onlarla beraber giriyoruz. Geçen yıl Gabar'daydık. Yine Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada yetmiş bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız. Ama bir diğer önemli projemiz Filyos'taki doğal gaz projemiz. Biliyorsunuz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık üç milyon hanenin evinde burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Zonguldak-Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi haline gelmiş durumda. Bu limanla beraber bütün bu hizmetleri yürütebiliyoruz. Şu anda helikopter pistinde olduğumuz Fatih Sondaj Gemisi bizim ilk göz ağrımız. Bizim 2016 yılında başlattığımız milli enerji ve maden stratejimizle kendi gemilerimizle, kendi ekipmanımızla, kendi mühendislerimizle biliyorsunuz aramacılık yapma hedefimiz vardı. Bu anlamda filomuza, bugün dünyanın en modern filolarına sahip bir ülke konumuna geldi Türkiye ama filomuza ilk kattığımız gemi Fatih Sondaj Gemisi. 2017 yılında gemiyi almıştık. Bu platformda Tuna-1 kuyusundan Karadeniz keşfini milletimize müjdelemiştik. Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi" dedi.

"Fatih Sondaj gemisi yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine hareket edecek"

Bakan Bayraktar, sondaj gemilerinin beş yıllık periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemlerinin yapıldığını hatırlatarak, "Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Bu gemilerin beş yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih Gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu anda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz, hem Abdülhamit Han, hem de Kanuni Sondaj Gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahasındaki üretimi arttırmak için çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Oruç Reis Somali açıklarında faaliyetlerine devam ediyor"

Filyos Limanı'ndan uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali açıklarında sismik araştırma faaliyetlerine devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Malumunuz Somali açıklarında Oruç Reis Şu anda oradaki sismik faaliyetlere devam ediyor. Biraz önce buradan o bütün gemilerimizle bağlantı kurduk ve oradaki çalışanlarımıza, oradaki kardeşlerimize de onların da yeni yıllarını tebrik ettik. Dolayısıyla bugün de burada bunun için bulunuyoruz. İnşallah 2025 yılı da ülkemizin enerjideki bağımsızlığı için yapacağımız faaliyetlerde müspet neticeleri aldığımız bir yıl olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'deki operasyonlarımızın temel önceliği keşfi bir an önce üretime dönüştürebilmek"

2025 yılının ilk çeyreğinde 7 milyon metreküpü bulan üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Karadeniz'deki operasyonlarımızın temel önceliği elbetteki bu bulduğumuz keşfi bir an önce üretime dönüştürebilmek. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi şu anda üç milyon haneye doğal gazı üretir hale geldik. Ama 2025 yılının ilk çeyreğinde bu üretim rakamını yani şu anda yaklaşık 7 milyon metreküpleri bulan üretim rakamını 9 milyon metreküplerin üzerine çıkararak ilk fazı tamamlamak ilk hedefimiz bu. Dolayısıyla bir an önce bu üretimle alakalı çalışmaları yapmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

"Yüzer terminalimiz Mayıs ayında Filyos'a gelecek"

Çanakkale'de hazırlık amacıyla bulunan yüzer terminal tesisinin önümüzdeki Mayıs ayında Filyos'a geleceğini belirten Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'ne ilişkin, "Malumunuz yine şu anda Çanakkale'de yine bu hazırlık kapsamında bulunan bir yüzer terminalimiz, tesisimiz var. O tesis de 2025 Mayıs ayında Filyos'a gelecek. Artık bu limanda o hazırlıkları yapacak ve inşallah 2026 yılının Haziran ayında da artık 20 yıl boyunca görev yapacağı, gaz üreteceği lokasyona doğru gidecek. Dolayısıyla bu faz 1 ve faz 2 çalışmaları için 4 gemide çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Fatih bu özel periyodik bakımını ve sertifikalandırma işlemini bitirdi. Yarın sabah biz Fatih gemimizi buradan uğurlayacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımızın ikinci fazında yeni lokasyonlar, yeni potansiyel keşifler, yeni rezerv alanlarına araştırmayla geçecek. Dolayısıyla gemilerimizin bu üretimle ilgili çalışmalarında fırsat bulduğumuz anlarda diğer gemileri bu yeni lokasyonlara gönderiyoruz. Fatih de bu anlamda yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gidiyor. Sakarya Gaz Sahasının güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı; yani yeni rezerv amaçlı bir çalışmaya içerisinde olarak başlamış olacak" dedi. - ZONGULDAK