Bağcılar Belediyesi, TRADE'F-2023 Fuarı'na katılacak

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı (TRADE'F-2023)'te yer alacak. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, fuara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ve Bağcılar'daki iş hacmini geliştirmek istediklerini belirtti.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı (TRADE'F-2023)'te yer alacak. Böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılarlı iş adamları ile uluslararası iş adamlarını bir araya getirerek Bağcılar'daki iş hacmini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye-Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı (TRADE'F) 31 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra, kamu kurumları, üniversiteler, ticaret odaları ile yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

"BAĞCILAR'DAKİ İŞ HACMİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Fuar için Bağcılar'ın ekonomi potansiyelini anlatan Türkçe ve İngilizce rehber hazırladıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte artık pazar kavramı da küresel boyuta ulaştı. Bağcılarlı iş adamları ile uluslararası iş adamlarını bir araya getirerek Bağcılar'daki iş hacmini daha da geliştirmek istiyoruz. Bağcılar, sağlıktan turizme ve tekstile kadar birçok sektörde gerek ilçe ekonomisine gerekse ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Başta Bağcılarlılar olmak üzere tüm vatandaşları TRADEF 2023'e davet ediyorum" diye konuştu.