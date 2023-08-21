Bafra Ovası'nda Bafra karpuzu hasadı sona erdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen tadı, lezzeti ve kalitesiyle ün salan Bafra karpuzunun hasadında sona gelindi.

Yazın en çok tüketilen meyvelerin başında gelen karpuz, son demlerini yaşıyor. Tadı, lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin diğer illerindeki karpuzlardan ayrılan Bafra karpuzunun hasadında sona gelindi. Üreticiler, sezonun son karpuzlarını hasat edip, hale götürmek üzere kamyon kasalarına yüklediler.

"Bafra karpuzunun hasadında sona gelindi"

Bafra'nın Koşu Mahallesi'nde karpuz üreten Erhan Akbulut yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Bafra Ovası Türkiye'nin sebze ve meyve ihracatında başı çekiyor. Bafra Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, tadı ve kalitesiyle Türkiye geneline ihracatı yapılan meşhur Bafra karpuzunun hasadı artık sonlara yaklaştı. Bilinçli üretim yapan üreticilerimiz tarafından yetiştirilen Bafra karpuzunun ülkemizin tüm bölgelerine tır ve kamyonlarla nakliyesi yapıldı" dedi.

"Fiyatların yüksek olması üreticiyi sevindirdi"

Karpuzda rekoltenin düşmesine rağmen fiyatların üreticiyi memnun ettiğini ifade eden Akbulut, "Yüzde 95 tatlılık oranına sahip Bafra karpuzu aroması ve lezzeti ile ön plana çıkmaktadır. İnsan sağlığına zararlı kimyasal ilaç kullanılmayan, fiziksel kalıntı içermeyen, doğal dengeye zarar vermeden iyi tarım uygulaması ile üretilen Bafra karpuzu, tarladayken alıcı buluyor. Bu yıl havaların olumsuz gitmesi, sezonun başlamasını erteledi ve bu arada karpuz rekoltesinde bir düşüş oldu. Buna rağmen fiyatların yüksek olması üreticilerimizi sevindirdi. Bafra ilçesi Türkiye'nin en önemli tarım ilçelerinden birisi. Türkiye'nin önemli ovalarından birisi olan Bafra Ovası tarımsal potansiyelinin göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Bafra'da ciddi anlamda karpuz üretimi yapılıyor. Ben bu üretimde emeğini göz nurunu alın terini akıtan tüm çiftçilerimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

"Yılda 30 bin ton karpuz üretiliyor"

Bafra'da 5 bin dönüm alanda yılda 30 bin ton karpuz üretildiğine dikkat çeken Akbulut ayrıca şunları söyledi:

"Bafra ilçesi 1 milyon 450 bin dekarlık alan üzerine kuruludur. Bunun da 677 bin 800'lük dekarında tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Biz ilçemizdeki toprak yapısına göre yukarı kuşak, orta kuşak ve ova kısımları olarak isimlendirmekteyiz. Ova olarak nitelendirdiğimiz kısımlarda her türlü tarla bitkisi ve sebze en iyi şekilde hem açık alanda hem kapalı alanda yetiştirilmektedir. Bafra ilçemizde bu yıl 5 bin dönüm alanda karpuz üretimi yapılmakta ve bu üretimden de ortalama 30 bin ton yıllık ürün elde edilmektedir. Bu üretilen ürünler de Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerine pazarlanmaktadır." - SAMSUN