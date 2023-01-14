Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Baykar'dan yanıt: Tüm projeleri öz kaynaklarımızla geliştirdik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreten Baykar'a yönelik "Devletin bütün imkanları bu şirkete aktarılıyor" sözlerine yanıt geldi. Bu zamana kadar devletten tek kuruş almadıklarını söyleyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Tüm projelerimizi öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk SİHA'larının mucidi olan Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar'a yönelik sözleri tartışmaya neden oldu. Babacan, Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" diye yanıt verdi. Babacan'ın bu sözlerine tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi liderini özür dilemeye davet etti.

"GELİRLERİMİZİN YÜZDE 75'İNİ İHRACATTAN ELDE ETTİK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, 27 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek "Sn. Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız." dedi.

"DEVLETTEN TEK KURUŞ HİBE ALMADIK"

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son Akıncı ve Kızılema'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını Teknofest'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."