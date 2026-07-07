Başkan Maraş, GES yatırımı yapan sanayicilerin saatlik mahsuplaşma sorununu TOBB'a taşıyacak

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, GES yatırımı yapan sanayiciler için yeni bir maliyet oluşturan saatlik mahsuplaşma uygulamasını, çözüm önerileriyle birlikte TOBB'un gündemine taşıyacak. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek olan AYSO Başkanı Maraş, sanayicilerin mağduriyetinin giderilmesi için destek talep edeceğini belirtti.

Türkiye'de lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapan sanayiciler için aylık mahsuplaşmadan saatlik mahsuplaşmaya geçilmesi sanayicileri olumsuz etkiledi. Söz konusu saatlik mahsuplaşma uygulamasından oluşan mağduriyetlerin çözümü için AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş çalışma başlattı.

İlk günden itibaren süreci yakından takip eden Başkan Maraş, TOBB'a yazı göndererek, saatlik mahsuplaşma uygulamasının oluşturacağı olumsuz durumları ifade etti. Bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Maraş, "GES yatırımı yapan ve GES yatırımı yapmayı planlayan AYSO üyelerine yönelik ilgili kurumun katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledik. Oldukça verimli geçen ve sanayicilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda GES yatırımlarına ilişkin güncel süreçler, bağlantı talepleri, üretim tesisleri, piyasa işlemleri, faturalama, satış operasyonları ve enerji tedarik planlaması gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduk. Saatlik mahsuplaşma uygulamasından kaynaklı AYSO üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi için geniş kapsamlı bir çalışma raporu hazırladık.Çözüm önerilerinin de yer aldığı raporu, önümüzdeki günlerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunup destek isteyeceğiz" dedi.

"Sanayicimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maraş, "Saatlik mahsuplaşmaya geçiş, enerji maliyetleri ve yatırım geri dönüş süreleri açısından önemli bir kırılma noktası oldu. Bu yeni uygulama, özellikle üretim fazlası enerjinin değerlendirilememesi, uzun tatillerde oluşan kayıplar ve depolama yatırımı zorunluluğu nedeniyle sanayiciler üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturdu. Bu doğrultuda çözüm önerilerinin de yer aldığı çalışma raporumuzu, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşacağız. Kendisinden destek isteyeceğiz. AYSO olarak üyelerimizin bu süreçte yaşadığı mağduriyetleri ve çözüm beklentilerini iletmek üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sanayicilerimizin sesi olmak, üretimin, yatırımın ve sürdürülebilir sanayi dönüşümünün devamlılığı için bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleirne yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı