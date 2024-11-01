Aydın Oda Borsaları Güç Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Oda Borsaları Güç Birliği Toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası ev sahipliğinde hizmet binasında gerçekleştirildi.

Aydın'daki 9 Oda Borsa'nın Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Yönetim ve Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda, her Oda ve Borsa bölgesine ait sorun ve taleplerini iletti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, katılan tüm Oda ve Borsa temsilcilerine teşekkür ederek, güç birliği toplantılarının önemine değindi ve "Aydın'da birlik olursak, Ankara'da bize bir bakar" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken'de ev sahipliği için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ederek, Aydın bölgesinde yıllardır yaşanan lobi faaliyeti eksikliği olduğunu, bu nedenle camianın birlikteliğinin ve Ankara'da temsil edilmenin önemini vurguladı.

Daha sonra tek tek söz alan; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aksüt, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, genel ve bölgesel sorunları dile getirdi.

Toplantının sonunda ilgili mercilere iletilmek üzere imzalanan mutabakat metninde ise; Oda-Borsa üyelerini bekleyen ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri, iş adamlarının vize sorunu, nitelikli eleman ve personel yetersizliği, pos cihazlarından yabancı para çekilememesi, düşük faizli finans kaynağı gerekliliği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin üyelerine verdiği gibi TOBB üyelerine de kredi imkanı sağlanması, yeni açılan otoban üzerinde yerel ve yöresel ürünlerin satışı için yer tahsisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivali'ne Aydın'ın da dahil edilmesi gibi konular yer aldı.

Toplantı, Aydın ilindeki 9 Oda Borsa'nın Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Yönetim ve Meclis Üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN