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Aydın'da 2023 Yılı Yem Bitkileri Desteği Ödemeleri Yapıldı

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 8 bin 232 çiftçinin 2023 Yılı Yem Bitkileri Desteği ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Toplamda 31 milyon 978 bin 980 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Aydın'da 2023 Yılı Yem Bitkileri Desteğine başvuran 8 bin 232 çiftçinin destekleme ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ülke genelindeki destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Türkiye genelinde Yem Bitikleri Desteği, Hayvan Gen Kaynakları Desteği, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında toplamda çiftçilere 225 milyon 746 bin TL ödeme yapıldı. Aydın'da ise 2023 Yılı Yem Bitkileri Desteğine başvuruda bulunan 8 bin 232 çiftçiye 31 milyon 978 bin 980 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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