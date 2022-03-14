Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı - Haberler

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Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:

Mart ayında İstanbul'u beyaza bürüyen Aybar kar fırtınası, barajları da doldurdu. Doluluk oranı yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

ISTRANCA VE KAZANDERE BARAJI NEREDEYSE TAŞACAK

İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul'a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktıSon 14 gündeki baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI:

Ömerli Barajı yüzde 89.52

Alibey yüzde 78.29

Büyükçekmece yüzde 82.79

Darlık yüzde 93.59

Sazlıdere yüzde 57.75

Elmalı yüzde 95.73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.19

Terkos yüzde 81.17

İşte Elmalı Barajı'nda kareler;

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Aybar kar fırtınası, İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Elmalı Barajı, İstanbul, İSKİ, kar, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Eğrioturdoğrukonuş:

Sazlıdere nasıl %57 oluyor. bütün kış kar yağmur eksik olmadı... İstanbul şu an suyu buradan kulanıyor da ondan mı?

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ÖMER ÇELİK:

Maşallah Maşallah

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Hakan Soyadi:

bereket yağıyor maşallah

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500
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