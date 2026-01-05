Avrupa borsaları, savunma sanayi hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisiyle Avrupa borsaları, savunma sanayi hisseleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,94 artışla 601.76 puana çıktı.

Savunma şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 4,10 yükseldi. Otomotiv ve yedek parçalar endeksi yüzde 1,34 gerilerken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,65, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 1,1 artış gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 10.004,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselerek 8.211,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 artışla 45.847,32 puandan kapandı.

Alman borsası rekor yeniledi

Almanya'da DAX 40 Endeksi'nin, günü rekorla bitirmesi dikkati çekti. DAX 40 endeksi yüzde 1,34 yükselişle 24.868,69 puandan kapanarak yeni rekora ulaştı. Almanya'nın önde gelen endeksi son rekorunu ekimde kırmıştı.

Alman borsasındaki yatırımcılar, 2025 yılının sonlarına doğru, Alman federal hükümetin borçla finanse ettiği milyarlarca avroluk altyapı ve savunma harcamaları ve bürokrasinin azaltılmasıyla Alman ekonomisinin canlanacağına dair beklentilerini giderek artırmıştı.

Analistler, yatırımcıların yeni Alman hükümeti dönemindeki reform umutlarıyla yönlendirilen Alman ekonomisinin temelden yeniden yapılanmasını fiyatlandırdıklarını kaydetti.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1,173 oldu.

Savunma hisseleri öncü

Avrupa borsalarında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve savunma sanayi hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler öne çıkarken, ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tutuklaması jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Venezuela yönetimi ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu jeopolitik gerilimin pay piyasalarındaki etkileri sınırlı kalırken, savunma ve havacılık hisselerindeki yükseliş endekslerdeki kazançları destekliyor.

Bölgede savunma hisselerindeki yükseliş endeksleri yukarıya taşırken, Alman savunma devi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 9,55 yükseldi. Tank şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 8,02 ve Hensoldt hisseleri yüzde 7,98 artış kaydetti.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales'in hisseleri günü yüzde 4,93, Safran'ın hisseleri yüzde 1,6, Dassault Systemes'in hisseleri yüzde 3,85 artışla kapattı.

İngiliz savunma devi BAE Systems'in hisseleri ise yüzde 5,83 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun hisseleri de yüzde 5,49 prim kazandı.

Analistler, birçok yatırımcının portföylerindeki ABD hisselerinin aşırı ağırlığı nedeniyle "endişeli" olduğunu belirterek, "Bu nedenle yatırımcılar, ABD dışındaki hisseleri satın alarak bu aşırı ağırlığı azaltmaya çalışıyorlar. Bu, uluslararası piyasa genişliğini artırıyor ve Avrupa borsaları bundan yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela ve petrol

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Venezuela'nın petrol rezervlerine "tam erişime" ihtiyacı olduğunu açıklamasını hatırlatan analistler, bunun, Washington'un Venezuela ham petrol ihracatına yönelik kısıtlamaları hafifletebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtığını kaydetti.

Analistler, Venezuela'nın petrol endüstrisini canlandırmanın uzun zaman alacağını ve milyarlarca dolara mal olacağını belirterek, yıllarca süren ihmal ve uluslararası yaptırımların ardından, ülkede petrol endüstrisinin iyi durumda olmadığını kaydetti.

JP Morgan analistleri, Venezuela, Guyana ve ABD'nin birleşik petrol rezervlerinin, ABD'nin etkisi altında birleştirilmesi durumunda, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unu güvence altına alabileceğini hesaplıyor.