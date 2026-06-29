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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizlikler nedeniyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 hafif artarken, başta İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya olmak üzere birçok endekste düşüş yaşandı. ABD-İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından varılan anlaşma piyasalarda risk iştahını azalttı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 ile hafif artışla 636,11 puan oldu.

Bölge ülkelerindeki endekslerde satıcılı bir seyir hakim oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 10.484,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.384,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 51.163,2 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 24.626,89 puana geriledi.

Hafta sonu ABD ve İran'ın düzenlediği karşılıklı saldırıların ardından saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varmaları, piyasalara belirsizlik olarak yansırken, bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

Makro ekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan artarak 95 puan seviyesine çıktı.

İngiltere'de ise Başbakan Keir Starmer'ın geçen haftaki istifa kararının ardından en güçlü başbakan adayı olarak öne çıkan Andy Burnham'ın iş dünyası ve reformlara yönelik nasıl bir yaklaşım sergileyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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