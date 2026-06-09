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Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

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Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik belirsizliklerin etkisiyle Avrupa borsaları karışık seyirle kapanırken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 düştü. Almanya ve İngiltere'de kayıplar yaşanırken Fransa ve İtalya'da yükseliş görüldü. Brent petrol fiyatı yüzde 4,92 azaldı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık seyirle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 değer kaybederek 618,64 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 24.433,06 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 azalışla 10.227,33 puana indi. İngiltere'de bankacılık hisselerindeki kayıplar öne çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,05 artışla günü 8.203,43 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 50.262,76 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,185 yükselişle 1,1540 seviyesinde işlem gördü.

İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün yerel saatle 19.12 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,92 azalarak 89,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda bu hafta yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü politika faiz kararı yer alıyor. ECB'nin toplantıda faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, bankaya ilişkin faiz indirimi beklentileri 2027 Mart ayından 2027 yılının ortalarına ötelendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi nisanda, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü "nötr"den "kötüleşiyor" seviyesine düşürdü.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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