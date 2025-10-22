Haberler

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı, İngiltere Hariç

Güncelleme:
Haftanın üçüncü işlem gününde Avrupa borsaları, İngiltere dışında düşüşle kapanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini vurguladı. İtalya, Fransa ve Almanya'daki endeksler değer kaybetti, İngiltere'de ise artış yaşandı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kaybederek 572,29 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 azalarak 42.209,64 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 8.206,87 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 değer kaybederek 24.151,13 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 9.515 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 1,16 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırabilmesi için elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini belirtti.

???????İngiltere'de enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 3,8 ile yatay seyir izledi.???????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
