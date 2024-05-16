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Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verileriyle Düştü

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Avrupa borsaları, ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle birlikte yatırımcıların şirket finansal verilerine odaklanması sonucu İtalya dışında düşüş yaşadı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri değer kaybederken, madencilik hisseleri yükseldi. Avro/dolar paritesi ise değer kaybederek 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların şirket finansal verilerine odaklanmasıyla günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 değer kaybederek 523,43 puana indi.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde yüzde 1 değer kaybederken, madencilik hisseleri yüzde 0,93 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 8.438,65 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 azalarak 18.725,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.188,49 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü yüzde 0,12 değer kazanarak 35.410,13 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,083 değer kaybederek 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Madencilik İtalya Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

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