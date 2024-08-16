Üye Girişi
Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılırken otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi.

Köprü ve otoyollara gelen zamlardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. Konu hakkında açıklama Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) web sitesinden yapıldı.

TEK YÖN GEÇİŞ ÜCRETİ 156 TL OLDU

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60,80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,40 TL olarak uygulanacaktır."

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE DE ZAM

Öte yandan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

İşte köprü ve otoyollarda yeni fiyat tarifesi;

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli Avrasya Ekonomi Zam Otomobil Finans Ekonomi Haberler

Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir?
title