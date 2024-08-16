Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

Köprü ve otoyollara gelen zamlardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. Konu hakkında açıklama Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) web sitesinden yapıldı.

TEK YÖN GEÇİŞ ÜCRETİ 156 TL OLDU

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60,80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,40 TL olarak uygulanacaktır."

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE DE ZAM

Öte yandan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

İşte köprü ve otoyollarda yeni fiyat tarifesi;