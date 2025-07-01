ATSO ve CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten, Antalya'nın enerjisi için stratejik buluşma

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile CK Enerji Akdeniz Elektrik'in işbirliği ile gerçekleştirilen "Antalya Enerji Buluşmaları"nda; karbon emisyonlarının azaltılması, şarj sistemlerinin yaygınlaşması, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı. 100'ü aşkın sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte, Antalya'nın enerji geleceği için bölgesel ve sektörel yol haritası çizildi.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının sektördeki payı her geçen gün artarken, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeşil teknolojilere dayalı yeni çözümleri kapsayan bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu dönüşümde bir çözüm ortağı olmak hedefi ile harekete geçen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Bölgesi'nde görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, 27 Haziran Cuma günü "Antalya Enerji Buluşmaları"na ev sahipliği yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, elektrik piyasalarının geleceği, şarj sistemleri ve dönüşüm, yenilenebilir elektrik santrallerinin şebekeye etkisi, karbon emisyonu düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik gibi pek çok konu uzman isimlerle birlikte ele alındı. 100'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Antalya Enerji Buluşmaları'na, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, turizmciler ve enerji danışmanlık firmalarının temsilcileri katıldı.

"Maliyetlerin artması rekabet gücümüzü zayıflatıyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "İçinde bulunduğumuz coğrafi konum itibarıyla, jeopolitik sorunlar ve bölgesel gerginlikler hepimizi yakından etkiliyor. Daha çok yakın zamanda Hürmüz Boğazı kapanacak mı, petrol üretiminde sorun olacak mı soruları gündeme geldi. Bütün bu gelişmeler, enerji maliyetlerinin artması anlamına geliyor ve bu artış da tüm mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda maliyet artışları hem sanayi hem de diğer hizmet sektörlerinde ciddi sorunlara yol açmakta. Maliyetlerin artması, uluslararası rekabet gücümüzü de zayıflatmakta. Dünya ülkeleri, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefi doğrultusunda çeşitli önlemler alıyor. Bu da sera gazı emisyonlarının azaltılması, karbon ayak izinin kontrol altına alınması ve mal ve hizmet üretiminde bu konuya dikkat edilmesini gerektirmekte. Bildiğiniz gibi yıl sonunda, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması devreye girecek. Türkiye'de de bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılmaya çalışılmakta. Ancak görüyoruz ki, dünyanın birçok ülkesinde bu konuda yeterince özen göstermiyor. Özellikle dünyanın en büyük sera gazı emisyonuna sahip ülkesi olan Çin, yılda yaklaşık 16 milyar ton emisyonla toplamın üçte birini oluşturuyor. Onu, 6 milyar ton ile ABD, ardından da klasik yöntemlerle enerji üreten Hindistan takip ediyor. Avrupa ülkeleri arasında biz 14. sırada yer alıyoruz; yani emisyon sıralamasında sonlardayız. Ancak bu konuda almamız gereken daha çok yol olduğunu biliyor birtakım önlemler almaya çalışıyoruz. Ancak bu önlemler de maliyet artışlarına sebebiyet verebilir. Bu konuda ihtirazlarımız elbette var; fakat dünyayı çocuklarımıza ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmak zorundayız."

"Bölgesel stratejiler geliştiriyoruz"

Açılışta konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç da enerjinin artık sadece bir kaynak değil, ekonomik dayanıklılığın, çevresel sorumluluğun ve toplumsal refahın anahtarı haline geldiğine işaret ederek, "Daha temiz ve daha adil bir enerji geleceği için birlikte düşünmeye, birlikte üretmeye ve birlikte yol almaya mecburuz. Antalya bölgemiz özelinde baktığımızda; ilimizin enerji ihtiyacı her yıl ortalama yüzde 10 artıyor. Bölgemizde 2020 yılında 8,8 Milyar kWh tüketim varken 2024 yılında tüketim miktarı 13 Milyar kWh'ya ulaşmış durumda. Aynı dönemde hizmet verdiğimiz abone sayımız 1,8 milyondan 2,5 milyonu çıktı. Düşük karbonlu kalkınma vizyonu, enerji sektörünün sorumluluğunu daha da artırıyor. İşte bu noktada biz bölgesel stratejiler geliştiriyoruz. Özellikle Antalya'da, yenilenebilir kaynakların daha yaygın kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve dijital çözümler ile bu dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz" dedi.

"ETS ve SKDM süreçlerinde rehberlik hizmeti sunuyoruz"

Türkiye'nin üç bölgesinde 7 ilde 8, milyon elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini ifade eden CK Enerji Ticari Satış ve İş Geliştirme Grup Direktörü Çağdaş Acar ise, Antalya'nın hem turizm hem de gelişen endüstrisiyle CK Enerji'nin stratejik odak noktalarından biri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Enerji sektörünün dönüşümü, hepimizin ortak meselesi. Biz, bu dönüşümde sadece enerji sağlayıcısı değil, aynı zamanda çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve uzmanlığımız ile "Başka Dünya Yok" adı ile çok özel bir çalışma başlattık. Elektriğimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edip, sertifikalandırırken, güneş, rüzgar ve HES gibi çevre dostu kaynaklarının tüketicilerle buluşması için alt yapı yatırımlarına önem veriyoruz. Bu sırada enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji verimliliği ve karbon ayak izi hesaplama ve azaltma çalışmaları ile de müşterilerimizin yanındayız. Karbon ayak izini en doğru verilerle ölçerek, emisyonların azaltmanıza yönelik çözümler sunmaktayız. Burada dört aşamalı bir proje yürütüyoruz. İlk olarak bilgiler topluyoruz, ardından ölçümleme ile emisyonları analiz ediyoruz. Emisyonları düşürmek için stratejiler sunduğumuz raporlamadan sonra ise Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve SKDM süreçlerinde rehberlik hizmeti sunuyoruz. Karbon emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme taahhüdümüzün bir parçası olarak geçtiğimiz yıllarda Beefull markasını sektöre kazandırdık. Beefull ile elektrikli araçlar için güvenilir ve verimli şarj çözümleri sunarak daha temiz ulaşım alternatiflerine geçişe aktif olarak katkıda bulunuyoruz." - ANTALYA