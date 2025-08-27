ATSO Başkanı Hacısüleyman: 'Enflasyonda düşüş bekliyoruz'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, yılsonuna kadar yüzde 6-7 civarında bir iyileşme daha beklendiğini kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATSO Meclis Salonu'nda Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Oda çalışmalarının yanı sıra, ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon, faiz oranları, kurumlar vergisi tablosu, krediye erişim sorunları, nefes kredisi, KOBİ tanımının değişimi konularına değinen Başkan Hacısüleyman, Burdur ile iş birlikleri, kooperatifler için arazi tahsisi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Enflasyonda düşüş beklentisi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, bunun son 44 ayın en düşük seviyesi olduğunu söyledi. Yılsonuna kadar yüzde 6-7 civarında bir iyileşme daha beklendiğini kaydeden Hacısüleyman, Merkez Bankası ve ekonomi uzmanlarının öngörüsünün de bu yönde olduğunu ifade etti.

Faizlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Hacısüleyman, "Bugün itibariyle faizlerde beklediğimiz düşüşler henüz tam istediğimiz gibi olmadı. Şu anda faizler yüzde 43 seviyesinde. Ancak Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yapılacak toplantılarda ikişer buçuk puanlık indirimlerle yılsonunda yüzde 35 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Yılsonuna kadar bu faiz oranıyla mücadele etmek zorunda kalacağız" dedi. Hacısüleyman, BDDK ve Merkez Bankası tarafından bankalara getirilen kredi sınırlamalarının en azından üretici kesim için gevşetilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Finansa erişim konusundaki zorluklarımızın bir nebze açılması için bu konuda bir adım bekliyoruz" diye konuştu.

Nefes kredisi ve KOBİ tanımı

TOBB Nefes Kredisi'nin şirketlere bir rahatlama sağladığını belirten Hacısüleyman, "Ancak bu rahatlama beklendiği kadar güçlü olmadı. Birçok üyemiz 'derin nefes almak istiyorduk ama tam anlamıyla oh diyemedik' şeklinde geri dönüş yaptı. Yine de kredilerin fayda sağladığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde 23 bin 515 şirketin toplamda 30 milyar TL Nefes Kredisi kullandığını aktaran Hacısüleyman, Antalya verilerine henüz ulaşamadıklarını söyledi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun girişimleriyle ikinci paket için çalışmaların sürdüğünü belirten Hacısüleyman, "Ne zaman hayata geçeceğini bilmiyoruz ama kısa sürede bir nefes daha almayı umut ediyoruz" dedi.

KOBİ tanımında yapılan güncellemeye de değinen Hacısüleyman, bilanço üst sınırının 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Ancak çalışan sayısı sınırının 250'de kalmasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Örneğin, 900 milyon TL ciro yapan bir şirket 260 kişi çalıştırdığı için KOBİ kapsamı dışında kalıyor. Oysa bu şirket yüzlerce aileye ekmek kapısı oluyor. Bu nedenle çalışan sayısı sınırının tamamen kaldırılmasını, yalnızca mali kriterlere bakılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadelede gece görüşlü helikopter ihtiyacı

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yangınların başlıca sebeplerinin ihmal, kaza, piknik ve sorumsuz davranışlar olduğuna dikkat çekti. Hacısüleyman, gece yangınlara müdahale etmenin zorluğuna işaret ederek, "Hava karardıktan sonra etkin bir işlem yapılamıyor. Bu nedenle gece görüşüne sahip yangın söndürme helikopterlerine acil ihtiyaç var" dedi. Antalya olarak bu konuda yapılacak yardım kampanyalarına destek vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Akdeniz ülkelerindeki tabloya değinen Hacısüleyman, son 10 yılda Portekiz'in en fazla orman kaybı yaşayan ülke olduğunu söyledi. İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa ve Türkiye'nin de ciddi kayıplar verdiğini belirtti. "Yangın sorunu yalnızca bize özgü değil, tüm ülkeler bu sorunla mücadele ediyor ve birbirine yardım ediyor. Ancak gece müdahale edilemediğinde tüm çabalarımızın karşılığını tam anlamıyla alamıyoruz. Bu nedenle gece görüşlü helikopterler kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Binaların yangından korunma yönetmeliği için ortak akıl toplantısı

Hacısüleyman, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı davetiyle binaların yangından korunma yönetmeliği taslağı üzerine yapılan toplantıya katıldıklarını hatırlattı. Taslak yönetmeliği detaylı şekilde incelediklerini ve ATSO komitelerinin görüşlerini güçlü şekilde dile getirdiklerini söyledi. Toplantıda görüşlerinin not alındığını belirten Hacısüleyman, bir sonraki buluşmanın ATSO ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı. "29 Ağustos günü saat 10'da bakanlıktaki bürokratlarla birlikte taslak tekrar tartışılacak. Mesleği veya binasıyla ilgili olan tüm üyelerimiz davetlidir. Ayrıca diğer ilgili kuruluşlara da duyurular yapılacaktır" dedi.

Hacısüleyman, bu toplantının büyük fırsat olduğuna vurgu yaparak, "Genellikle yönetmelik yayımlandıktan sonra önümüze geliyor ve görüş bildirmek için geç kalıyoruz. Artık ortak akıl toplantılarıyla görüşlerimizi yönetmelik çıkmadan önce aktarabileceğiz. Bu yöntem, olumsuz bir düzenlemeyle karşılaşmamamız için kritik öneme sahip" diye konuştu. Yangın yönetmeliği toplantısında ATSO komitelerinden çok değerli katkılar geldiğini kaydeden Hacısüleyman, taslak yönetmeliğe ilişkin 10 önemli konunun gündeme getirildiğini söyledi. Bundan sonra da benzer durumlarda ulusal veya Antalya çapında yapılacak düzenlemelerde ortak akıl toplantılarıyla görüş oluşturacaklarını ifade etti.

Antalya turizminde planlama ve gelecek stratejileri

Turizmin Antalya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirten Hacısüleyman, sektörde henüz anlamlı bir iyileşme görülmediğini dile getirdi. "Sadece yüzde 1'lik küçük bir değişimden bahsediyoruz. Bu sektörün genel durumu açısından yeterli değil" dedi.

Artan yatak kapasitesini karşılayacak talep hacmine ihtiyaç olduğunu kaydeden Hacısüleyman, geçen yıldan bu yana karlılık oranlarında düşüş yaşandığını, maliyet artışlarının da bu durumu etkilediğini söyledi. Turizmin ülke ekonomisine yansımasının fiyat artışları şeklinde görüldüğünü belirterek, "Artık insanlar eskisi gibi dışarıda harcama yapamıyor, tatil bütçelerine öncelik veriyor" dedi. Planlama eksikliğine dikkat çeken Hacısüleyman, "Henüz hangi iş yerlerinden ne kadar açılacağını, hangi mahalleye kaç restoran, market veya eczane gerektiğini bilimsel olarak belirleyen bir çalışma yok. ATSO olarak bu çalışmayı başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu. Bu projenin uzun soluklu olacağını söyleyen Hacısüleyman, mahalle bazlı nüfus, iş kapasitesi ve sektörel dağılım analizlerini içerecek bir model üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Başkan Hacısüleyman, "Antalya kısa süreli değil, uzun yıllar yaşanacak bir şehir. Planlı bir stratejiyle turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu çalışma için yeni bütçe döneminde kaynak aktarımı talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA