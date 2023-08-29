ATSO Başkanı Ali Bahar, yerli ve milli elektrikli araç Togg'u teslim aldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli araç Togg'u teslim aldıklarını ve ilk sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, " Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli aracı Togg'un hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ali Bahar, "Ülkemiz için müthiş bir gurur olan yerli ve milli aracımızı Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünde teslim aldık" dedi.

Bahar, Togg'u teslim alarak ilk sürüşü gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda yapılan kura çekiminde, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli aracı Togg, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildi. Türkiye'nin renkleri serisinde oltu taşından rengini alan siyah renk Togg'u teslim alan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Türk üretiminin ve sanayisinin zirveye ulaştığı aracımızı Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü haftasında teslim aldık. TOBB öncülüğünde 81 ilden 365 oda ve borsa başkanımız bir kura çekimi gerçekleştirdi. Biz de Antalya olarak kura çekimimiz neticesinden yerli ve milli aracımızı teslim aldık. Odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA