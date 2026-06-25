ATO Başkanı Baran Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Ascalon ile görüştü Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticaret hacminin 400 milyon doları aştığını belirterek, "ATO olarak ikili ticari ilişkilerin derinleşmesi için üyelerimizle birlikte her türlü faaliyeti yürütmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan açıklamada, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon'un Baran'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Baran, ziyarette Türkiye'nin 2025'te Filipinler'e ihracatının 166 milyon dolar, bu ülkeden ithalatının ise 275 milyon dolar seviyesinde olduğunu, iki ülke ticaret hacminin 400 milyon doları aştığını ifade etti.

Filipinler'in, dünyanın önemli maden kaynaklarından bazılarına ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Baran, bakır, altın, krom ve nikel rezervleri açısından ülkenin küresel ölçekte öne çıktığını, tarım, turizm, teknoloji ve altyapı alanlarında da burada önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Ankara'nın, üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısıyla uluslararası işbirlikleri açısından önemli imkanlar sunduğunu vurgulayan Baran, "ATO olarak ikili ticari ilişkilerin derinleşmesi için üyelerimizle birlikte her türlü faaliyeti yürütmeye hazırız. Karşılıklı sektörel ticaret heyetleri, B2B görüşmeleri, ortak etkinlikler ve yatırım odaklı temaslar gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.