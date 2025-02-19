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ATO Başkanı Baran'dan İnşaat Sektörüne Destek Vurgusu

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 81 ilde yapılacak konutların inşaat sektörünü canlandıracağını ve ülkenin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti. Baran, sektördeki zorluklara da dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun "Türkiye İnşaat Sektör Çalıştay"ına katılarak, bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin, inşaat ve müteahhitlik sektöründe güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Baran, sektördeki büyük firmaların birçoğunun merkezinin Ankara'da bulunduğunu söyledi.

"43 firmanın, 21'inin merkezi Ankara'da bulunuyor"

Baran, "Türkiye, Dünya'nın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması sıralamasında, 43 firma ile Çin'in ardından geliyor. Bu 43 firmanın, 21'inin merkezi ise Ankara'da bulunuyor. Sektör, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bir coğrafyada, 137 ülkede yürüttüğü başarılı faaliyetleriyle ülkemizin bayrağını en yüksekte dalgalandırıyor. Son yıllarda yurtdışında önemli başarılara imza atan Türk inşaat sektörü, dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Özellikle altyapı projeleri, konut inşaatı ve ticari yapılar alanında Türk firmaları, yüksek kalite işçilikleri, rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Baran, yüksek malzeme maliyetleri, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, işgücü eksikliği ve nitelikli eleman bulma zorluğu, bürokratik prosedürlerin karmaşıklığı, haksız rekabet, finansman maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörlerin sektörün gelişiminin önünde engel oluşturduğunu ifade ederek, sektörün sağlıklı şekilde işleyebilmesi açısından sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

"81 ilimizde yapılacak konutlar ülkemizin büyümesine katkı sağlayacaktır"

Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Çalıştay'da açıkladığı, Emlak Konut'un yeni başlatacağı kampanyaya da değinerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Baran, kampanya nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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