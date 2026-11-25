Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını ve turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirterek, Ankara'nın da toplantı, kongre, fuar ve sağlık turizmini geliştirerek turizmden daha fazla pay almasını hedeflediklerini söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ali Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Selim Gökşin, Sabahat Altınışık, Kadriye Çimen ve Mücahit Şentürk ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmi çeşitlendirmek, yılın tamamına yaymak, kültürel mirası korumak ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Baran, turizmin döviz geliri ve istihdam sağlamasının yanı sıra ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden perakende ticarete kadar pek çok sektöre katkı sunduğunu vurguladı. Baran, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü başarılı çalışmalarla turist sayımız da, turizm gelirlerimiz de artıyor. Bu yılın ilk ilk dokuz ayında Türkiye 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı ve turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Turist başına harcama 600 dolarlardan bin 100 dolar, turist başına günlük harcama da 80 dolar düzeyinden 110 dolar düzeyine yükseldi. Ankara Ticaret Odası olarak biz de şehrimizde toplantı, kongre, fuar ve sağlık turizmini geliştirerek bu rakamları şehrimiz için daha da yükseltmek istiyoruz" dedi.

Baran, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırdığını, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinin de şehrin uluslararası tanıtımı ve Türk dünyasıyla ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Ankara'nın kongre, fuar ve sağlık turizmi potansiyeli

Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası, sağlık altyapısı, termal kaynakları ve gastronomisiyle farklı turizm alanlarında gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirten Baran, "Başkent Ankara'nın sahip olduğu altyapı ve imkanlarla uluslararası kongre, toplantı ve fuar turizminde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz" dedi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin 3 bin 200 kişilik kongre salonuyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını kaydeden Baran, ATO'nun ortakları arasında yer aldığı Akyurt'taki Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nin tamamlanmasıyla Başkent'in büyük ölçekli kongre ve fuarlara ev sahipliği yapma kapasitesinin artacağını dile getirdi.

"Ankara uluslararası uçuşlar için hub haline getirilmeli"

Ankara'nın turizmden daha fazla pay alması için uluslararası ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması için Türk Hava Yolları ve AJet ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi. Baran, "Ankara'nın uluslararası uçuşlarda bir aktarma merkezi yani hub (aktarma merkezi) haline getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Baran, Kızılay'dan Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro ihalesinin gerçekleştirilmesinin ve kısa sürede yapımına başlanacak olmasının da Başkent'e büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Serbest bölge ve outlet köyü talebi

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada ayrıca Ankara'nın savunma sanayinde bir merkez olduğunu belirterek, Başkent'te kurulacak bir serbest bölgenin kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Baran, aynı şekilde kentte kurulacak bir outlet köyünün de turizm gelirlerini artıracağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı