ATO Başkanı Baran: "Başkentimizin ihracattaki artışta ilk sırada yer almasından gurur duyuyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Başkentimizin mayıs ayında ihracatını 300 milyon dolar artırarak, iller bazında ilk sırada yer almasından gurur duyuyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracat verilerini değerlendirdi. Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasının önemine vurgu yaparak, "Başkentimiz Ankara, teknoloji odaklı üretim yapısı, nitelikli insan kaynağı ve güçlü sanayi altyapısıyla bu hedefe en fazla katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor. Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Ankara, mayıs ayında ihracatını 300 milyon dolar artırarak, Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Ankara ayrıca 1,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında beşinci olarak güçlü konumunu korudu. Savunma sanayiinden makine sektörüne, medikal teknolojilerden yazılıma, mobilyadan gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren girişimcilerimizin emeği, vizyonu ve rekabet gücü bu başarının temelini oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

"Ankara'nın ihracatta ortaya koyduğu bu başarıyla gurur duyuyorum"

Baran, ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçıları kutlayarak, "Şehrimizin ihracatta ortaya koyduğu bu başarıyla gurur duyuyor, ihracatımıza katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Ülkemizin üretim ve ticaret gücüne katkı sunan iş dünyamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Ankara'nın üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle çok daha güçlü başarılara imza atacağına inanıyorum"

Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak ve ihracat odaklı büyümelerini desteklemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Baran, "Ankara'nın üretim gücü, girişimcilik kapasitesi, teknoloji odaklı sanayisi ve ihracat potansiyeliyle ilerleyen süreçlerde çok daha güçlü başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı