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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

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İsrail ve Lübnan'ın ateşkes mutabakatı, petrol fiyatlarını gerileterek Avrupa borsalarında yükselişe yol açtı. İngiltere hariç endeksler pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberlerle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini yeniden bozma ihtimali, riskli varlıklarda yükselişin daha kırılgan ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Buna karşın İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberler petrol fiyatlarında ılımlı bir gerilemeyi sağlarken, bu durum Avrupa borsalarını pozitif etkiledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 621 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 10.328 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 24.882 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 50.076 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.171 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 18.257 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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