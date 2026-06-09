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Asya borsaları pozitif seyrediyor

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Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla Asya borsaları pozitif seyretti. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 8,18, Japonya Nikkei 225 yüzde 1,92 yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma sürecine ilişkin açıklamaları da piyasaları destekledi.

Asya borsaları, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla pozitif seyrediyor.

İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

Tarafların devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi riskli varlıklara talebi destekledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

New York borsasındaki yükselişler Asya borsalarına da taşınırken Güney Kore'de Kospi endeksindeki yükseliş dikkati çekti.

Analistler, teknoloji ve yapay zeka duyarlılığı yüksek olan Güney Kore borsasında yatırımcıların bu alandaki olumlu gelişmeleri fiyatlamalara yansıttığını belirtti.

Öte yandan Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre dış ticaret dengesi mayıs ayında 105,4 milyar dolar fazla verdi. Ülkede ihracat aynı dönemde yüzde 19,4, ithalat ise yüzde 27,4 arttı.

Dış ticaret verilerinin iyi gelmesinde Çin'in ABD/İsrail-İran Savaşının başlaması sonrasında alternatif pazarlar bulmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Buna karşın ülkede iç talep zayıf kalmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,18 yükselişle 8.096 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,92 değer kazancıyla 65.251 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artışla 4.004 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 24.736 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 73.720 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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