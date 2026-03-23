Asya borsaları negatif seyrediyor

Güncelleme:
Artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Asya borsalarında satış dalgası sürerken, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde endeksler düşüş gösteriyor. Küresel ekonomik riskler artarken, Çin Başbakanı Li Çiang, ekonomi için piyasa açıklığı ve rekabet çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Enerji ve lojistik maliyetleri bölgenin odağında

Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun etkileri ile artan lojistik ve enerji maliyetleriyle Asya borsaları Japonya ve Güney Kore öncülüğünde satıcılı seyrediyor.

Çin başta olmak üzere enerji ithalatçısı bölge ekonomilerinde petrol fiyatlarındaki yükselişin daha belirgin hissedileceğine ilişkin endişeler artarken, bu durumun büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Japonya'da halihazırdaki enflasyon risklerine ek olarak, enerji maliyetleri kaynaklı yeni bir fiyat artışı dalgasıyla karşılaşılabileceği ihtimallerinin artması, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımı atabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Çin'den daha fazla "piyasa açıklığı" mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang, dün yaptığı açıklamada, ekonomide yükselen korumacılığa karşı daha fazla açıklık sağlanması, yeni piyasa olanaklarının oluşturulması ve sağlıklı, adil rekabete dayalı küresel piyasa düzeninin korunması çağrısında bulundu.

Tarih boyunca küresel ekonominin zorlukları aşıp refah ürettiği dönemlerin mevcut pazarlar üzerine rekabetten değil, açıklık ve teknolojik ilerleme yoluyla yeni pazarların yaratılmasından kaynaklandığına dikkati çeken Li, "Korumacılık her derde deva olamaz. Açıklık ve öncü girişimcilik ruhunu koruyarak serbest ticareti genişletmeli, inovasyonu etkin şekilde güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,5 düşüşle 5.406 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5 azalışla 51.499 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,7 değer kaybıyla 3.812 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 4 kayıpla 24.275 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,4 düşüşle 72.728 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

