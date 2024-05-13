Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor
Küresel piyasalarda belirsizlikler ve enflasyon verilerinin beklentileri artırmasıyla Asya borsalarında genel olarak negatif bir seyir izleniyor. Çin'deki enflasyon verileri ve deflasyon endişeleri risk iştahını olumsuz etkiliyor. Hong Kong hariç diğer Asya borsalarında düşüş yaşanıyor.
Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
Analistler, Çin'de hafta sonu açıklanan enflasyon verilerinden alınan sinyallerin risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, devam eden deflasyon endişesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,3'le beklentilerin üzerinde artmasına karşın, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 2,5 ile öngörülerden fazla azalması ülke ekonomisine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.165 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle bir önceki kapanışın hemen altında 2.727 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 3.148 puandan günü tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 19.094 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 72.471 puan seviyesinde bulunuyor.