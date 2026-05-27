Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında anlaşma umutlarına rağmen diplomatik belirsizlikler ve askeri gerilimler Asya borsalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yapay zeka hisselerinin desteğiyle rekor kırarken, Çin ve Hong Kong borsaları düşüş yaşadı.

Asya borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, devam eden diplomatik belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırlıyor.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediği bu dönemde, piyasalarda yapay zeka kaynaklı ralli ve gerileyen petrol fiyatları, Orta Doğu barış görüşmelerine dair endişeleri dengeliyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi

Yapay zeka sektörüne yönelik artan iyimserlikler ve talep beklentilerinin etkisiyle Güney Koreli yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi söz konusu alıcılı seyrin etkisiyle rekor tazeledi.

ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri dün ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Micron Technology'nin hisselerindeki yükseliş bellek çipi sektöründeki bazı diğer şirketleri de yukarı taşırken, sektördeki alıcılı seyir Asya tarafındaki yarı iletken hisselerini de destekledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 8.228,7 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 65.070 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 4.094 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 25.308 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 76.002 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: Yağmurda ıslanmamızı takip ettiğini söyledi

Özel, Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Motosiklet kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanmıştı! 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti