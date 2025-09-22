AstraZeneca Türkiye'den Klinik Araştırmalarda Yeni İşbirliği

Astrazeneca Türkiye, hastaların yeni tedavilere erişimini ve klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgedeki liderlik vizyonunu desteklemek amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile işbirliğine imza attı.

Şirkette yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye'nin klinik çalışmaları için fizibilite sürecinden başlayacak stratejik ortaklıkla klinik çalışma sayının artırılması ve daha fazla hastanın klinik çalışmalara dahil edilerek yenilikçi tedavilere ulaşmalarının hızlandırılması ve faz 1 çalışmalarının artırılması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında ayrıca hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimiyle kaliteli veri oluşturulması amaçlanıyor.

Şirket tarafından, hastanede halihazırda 56 klinik çalışma gerçekleştirilirken, 2012'den bu yana 463 hasta taraması yapıldı ve 266 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi.

Bu yılın sonuna kadar her iki alanda başlatılacak yeni çalışmalarla, hastanede yürütülecek klinik araştırma sayısının 67'ye çıkması planlanıyor.

"Hedefimiz, Türkiye'de hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Münevver Gönenç, herkesin sağlıklı yaşam sürme ve sağlık hizmetlerine eşit biçimde ulaşma hakkına sahip olduğuna inandıklarını belirterek, hedeflerinin, Türkiye'de hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlamak olduğunu aktardı.

Söz konusu hedefle Türkiye'de gerçekleştirdikleri klinik araştırmaları yeni işbirlikleriyle genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Gönenç, "Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşmak için klinik araştırmalarda işbirliği yapmanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu yaklaşımımız bizi Türkiye'de en çok klinik araştırma yürüten firmalardan biri konumuna taşımış durumda." ifadelerini kullandı.

Gönenç, 2024 itibarıyla Türkiye'de 119 aktif klinik araştırma yürüttüklerine dikkati çekerek, 2020'den bu yana 2 milyar liranın üzerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Sağlık Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alan "Sağlık bilimi ve teknolojileri alanında AR-GE çalışmaları yürütmek, desteklemek ve katma değer yaratabilecek ürünlerin teknolojik dönüşümünü sağlamak" hedefiyle uyumlu çalıştıklarını kaydeden Gönenç, şöyle devam etti:

"Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Türkiye'nin ilk kampüs şehir hastanesi olarak açıldığından bu yana sağlık hizmetlerinde hayata geçirdiği ilklerle bir dünya hastanesi konumunda. Birçok tedavi alanında gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarla dünya tıp literatüründe ilgi çeken çalışmalar yapıyor."

Gönenç, hastaneyle klinik araştırmalar alanında başlattıkları stratejik işbirliğinden mutluluk duyduklarına işaret ederek, "Bu işbirliği sayesinde hastaların umut vadeden yeni tedavilere erişimini sağlamak için yeni yollar keşfetmeye devam edeceğiz. Hastaların yaşamlarında anlamlı değişiklikler yaratacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.