ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurul'unda yapılan seçimde TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. ASO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da yapılan seçimde 4 yıl süreyle Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurul'unda yapılan seçimde TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da yapılan seçimde 4 yıl süreyle Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu.?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB'un dün gerçekleştirilen 79. Genel Kurulu'na TOBB delegeleriyle geniş bir katılım sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancım tamdır. Bende Oda'mızı temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. ASO olarak 16 yıl sonra TOBB yönetimine girmek benim için büyük bir onurdur. ASO olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Şahsıma bu görevi layık gören, başta TOBB Başkanı'mız Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm TOBB camiasına teşekkür ederim."