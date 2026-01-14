ASO, Elektronik Sektörünü Güçlendiriyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda'nın teknoloji odaklı faaliyetlerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, "Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

ASO Elektronik Meslek Komitesi'nin '2025 Yılı Elektronik Sektörü Yılın İş İnsanı, Girişimci ve Üstün Hizmet Ödülleri' Teknopark Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Ardıç, Ankara Sanayi Odası'nın teknoloji odaklı faaliyetlerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, "Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çeken Ardıç, 2025 yılının belirsizliklerin arttığı, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılığın güç kazandığı ve teknoloji rekabetinin giderek yoğunlaştığı bir dönem olduğunu vurguladı. Artık ülkelerin yalnızca ürün değil, çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığını ifade eden Ardıç, "Bu yarışın adı nettir. Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlıktır" ifadelerini kullandı.

"Ankara elektronik sanayisinde stratejik bir merkezdir"

Ardıç, elektronik sektörünün yeni dönemde çok daha stratejik bir anlam kazandığını belirterek, "Üniversite altyapısı, Ar-Ge ekosistemi, teknoparkları, güçlü tedarik ağı ve sanayi birikimi ile Ankara, ülkemizin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir" diye konuştu.

Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefinde elektronik sanayinin kilit rol oynadığını vurgulayan Ardıç, "Yüksek katma değer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olan elektronik sanayimiz, bu hedefimizin en stratejik güçlerinden biridir" şeklinde konuştu.

"Elektronik sektörü dijital dönüşümün taşıyıcı kolonudur"

Ardıç, elektronik sektörünün üretim, ihracat ve katma değer kapasitesinin artan bir ivmeyle büyüdüğünü dile getirerek, "Rekabetçi yapısı, yüksek uyum kabiliyeti, yenilikçi karakteri ve güçlü Ar-Ge kültürüyle sektör, yalnızca sanayinin değil, aynı zamanda dijital dönüşümün de taşıyıcı kolonlarından biri haline gelmiştir. Uzmanlaşmış insan kaynağı, hızla gelişen tedarik ekosistemi ve derinleşen üretim altyapısı sayesinde elektronik sektörü; reel ekonominin verimlilik artışına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip temel bileşenlerinden biridir" açıklamasında bulundu.

"Ankara ihracatta tarihinin en yüksek seviyesine çıktı"

Ankara'nın teknoloji, tasarım, ihracat ve yüksek katma değerli üretimin öncü merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ardıç, Ankara sanayisinin ihracat performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'mızın ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 17,5 milyar dolara ulaşmış, böylece tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Mevcut eğilimler ve gerçekleştirdiğimiz analizler, Ankara'nın 2026 yıl sonunda İstanbul'un ardından en yüksek ihracat yapan ikinci il konumuna yükselme potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Ankaralı sanayicilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 37,2 oranında artırarak 1,5 milyar doların üzerine taşımıştır. Bu önemli başarının arkasında; küresel belirsizliklere ve zorlu koşullara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen, kararlılıkla çalışan siz değerli sanayicilerimizin emeği vardır."

"Başarının arkasında Ar-Ge ve dijital dönüşüm var"

Ardıç, Ankara'nın ihracattaki yükselişinin tesadüf olmadığının altını çizerek, "Bu başarının arkasında Ar-Ge'ye yatırım yapan, tasarım gücünü büyüten, dijital dönüşümle verimliliğini artıran ve yüksek teknolojiyle rekabet eden firmalarımız var" dedi.

Ödül alan firmaların bu dönüşüm hikayesinin öznesi olduğunu ifade eden Ardıç, "Sizler yalnızca üretmiyor; yüksek teknolojiye dayalı bir rekabet anlayışını büyütüyor, inovasyonla fark yaratıyor, dijital dönüşümü işletmelerinizin merkezine yerleştirerek yüksek katma değer üreten bir gelecek inşa ediyorsunuz" diye konuştu.

"Meslek komiteleri ASO'nun sahadaki aklıdır"

ASO Meslek Komitelerinin ASO'nun vizyonunu sahaya taşıyan, sektörlerin nabzını tutan ve geleceğe dair yol haritasını şekillendiren en temel yapılar olduğunu belirten Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Her biri kendi sektörünü en iyi bilen, sorunları sahada yerinde gözlemleyen, çözüm önerileri üreten 40 Meslek Komitemiz, Odamızın düşünce üreten, politika geliştiren ve yön gösteren aklıdır. Bu anlayışla geçen yıldan itibaren meslek komitelerimizin özverili faaliyetlerini görünür kılmak, başarılı çalışmaları teşvik etmek ve ortak vizyonumuzu güçlendirmek amacıyla Yılın Meslek Komiteleri Ödülleri'ni vermeye başladık. Elektronik Sanayi Meslek Komitemiz de ödül alan komiteler arasında yer alarak, Odamızın vizyonuna yaptığı nitelikli katkıyı ortaya koymuştur."

Ardıç, ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi'nin düzenlediği ödül töreninin komite kültürünün ve ortak aklın güçlü bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Bu anlamlı organizasyonu hayata geçiren ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitemizin Değerli Başkanı Sayın Müge Güzin Güzel'i ve tüm Komite Üyelerini, sektöre kattıkları değer ve başarılı çalışmaları dolayısıyla kutluyorum" dedi.

"Bu mesele artık sadece bir ticaret konusu değil, doğrudan bir jeopolitik egemenlik meselesidir"

ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ise, elektronik sektörünün artık yalnızca bir üretim alanı değil, savunma sanayiinden yapay zekaya, enerjiden haberleşmeye kadar tüm stratejik sektörlerin temeli olduğunu vurguladı. Dünyada yaşanan gelişmelerin elektronik bağımsızlığı sağlamadan teknolojik bağımsızlığa ulaşmanın mümkün olmadığını açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Güzel, "Özellikle yarı iletkenler, güç elektroniği ve ileri sensör teknolojileri, ülkelerin ekonomik ve stratejik bağımsızlığını belirleyen kritik alanlar haline gelmiştir. Pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri krizleri, yerli ve bölgesel üretimin ne kadar hayati olduğunu hepimize net biçimde göstermiştir. Zira bu mesele artık sadece bir ticaret konusu değil, doğrudan bir jeopolitik egemenlik meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin savunma elektroniği alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Güzel, "Aselsan ve oluşturduğu ekosistem sayesinde savunma elektroniği alanında dünya çapında dikkat çeken sistemler geliştirmiştir. Bu alanda elde ettiğimiz tasarım kültürü, Ar-Ge disiplini ve sistem yaklaşımı en büyük sermayemizdir. Ancak sivil elektronik, yarı iletkenler ve yüksek katma değerli bileşen üretiminde daha gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu büyük vizyonda Ankara'nın konumu stratejik bir mihverdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın İş İnsanı Ödülü'nü alan Onur Yüksek Teknoloji Firması'nın sahibi Noyan Dede'ye ödülünü ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ile ASO Meclis Üyesi Sermet Kasımoğlu takdim etti. Üstün Hizmet Ödülü'nü Emge Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Girişimci Ödülü'nü ise Toprak Mekatronik'in sahibi Mehmet Arslanyüreği aldı.

Ödül törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Ömer Ersoy, ASO 1. OSB Başkanı Serdar Tütek, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz ve Burcu Özbozkurt, ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, Komite üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı. - ANKARA