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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı düzenlendi. İşçi ve işveren tarafı ilk kez rakamları konuştu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

KOMİSYONDA FARKLI KESİMLERDEN İŞÇİLER DE VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alıyor. Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sundu.

İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından yaptığı konuşmada, "İşçi temsilcileri, işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, satın alma gücü, iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz" şeklinde ifade etmişti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını söylemişti.

TÜRK-İŞ BAŞKAN YARDIMCISI AĞAR: ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM

İkinci toplantının sona ermesinin ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyu ile paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik, ancak rakam açıklanmadı. Toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretli konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat daha fazla asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sevindirir. İyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını ödeyebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu" dedi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıJokerAllame:

sadaka toplantısı:)

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Haber YorumlarıOnur Güleç:

17003 TL yeterlidir :)))

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

asgari ücret 40 bin olsun sonra bir ekmeği de 40 liraya yersiniz. düşünmeden konuşan zırto tayfası bunları da bilsin

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Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıFerhat ülker:

göreceksiniz dağ tavşan bile doğurmayacak

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

1 ay sonra eriyecek çöp türk lirası için ne kadar zam yapsan boş

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ula vergilere cezalara %kaç zam yapıldıysa onu verecekler aşa yukarı. Ölümü gösterip şaibeli tüik verisiyle zamına koyacaklar vatandaşın. Bu kadar. Sonra fazla verdik diye rüzgar. Babasının malını veriyorlar sanki. 3 5 maaş alan , dışarda aynı zamanda ticaret yapan malları şaibeli devlet adamlarına ses yok ama.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Vekalet verdiğin milletin vekili millete maaş belirliyor:) Şirket sahibisin vekalet verdiğin avukat sen 1 alacaksın ben 50 gibi :)))

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

vay be neredeenn nereyeee..

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

24600? olacak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıOrhan Hacıalioğlu:

Merhabalar 3-4 yıl öncesi fiyatlar üzerinden enflasyon oranı belirlenir ve halk fakirliğe mahkum edilir Eğer değil ise Hangi ürünler üzerinden enflasyon belirlendi açıklanması gerekir Halkı kandırmayalım Ayrıca komisyondaki işçileride konuşturalım görüşleri önemli

Yorum Beğen26
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