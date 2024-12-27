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"Düzeltme" beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

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Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Birçok kesimin tepkisini çekerek yetersiz bulunan asgari ücret ile ilgili "Düzeltme yapılır mı?" sorusu sorulmaya devam ediyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı da resmiyet kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta düzenlediği toplantıda asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Yeni asgari ücret birçok kesimin tepkisini çekerken, "Düzeltme yapılır mı?" soruları sorulmuştu.

ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRET SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutulmuştu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE

"Düzeltme" beklentilerini sonlandıracak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

biz çakma dünya liderini seçimde çok güzel düzeltecez hiç merak etmesin

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Haber YorumlarıKaderim degil:

Biz de bunları sandıkta sonlandıracağız Allah'ın izniyle. Ama herşey bunların elinde. Hadi alın sizin mi diyecekler. Vallahi 15 temmuz devede kulak kalacak. Allah korusun.

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Bu halk bunu hakkediyor

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O resmi gazete gün gelir yalanın talanın gereği yapıldı haberini de yapar bir gün inşallah

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Haber YorumlarıKartal Q7:

Her millet layık olduğu şekilde yönetilir

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Haber Yorumlarıokan:

veremezler çünkü emekliye vericek paraları yok kasada, aradaki makasın açılmasını istemiyorlar...

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Haber YorumlarıAlfakurt:

Enflasyon ezdi geçti.

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Haber Yorumlarıemre null:

Ah ah bu alkol yok mu bu alkol kac kişinin hayatını karartti kac ocağı söndürdü kac yuvayı yıktı ama hala yasak değil çünkü şeytan asla bırakmaz yasaklansın ki boylece insanlar Dinden camiden namazdan uzak dursun ve boylece varıp ceheneme gitsinler alkol seytanin en büyük silahıdır kac kişinin hayatını kararti imani çaldı cehenemlik yaptı kimbilir daha kişinin hayatını karartacak

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Ha yağlı ha yağsız farketmez şemsiye açılmıyor zaten

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Haber YorumlarıG Ergün:

süper oldu cok bile zam yapıldı 20 bin olsa iyiydi sırada emekliler var

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