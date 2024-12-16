Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

Asgari ücret için kritik toplantısı sona erdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi. 3. toplantı haftaya yapılacak."

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun büyük kesimini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün bir araya geldi.

"ADİL BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakamın belirlenmediğini, 3. toplantının haftaya yapılacağını söyledi. Açıklamasına şöyle devam etti: 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki haftada 3. toplantı yapacağız. Toplantıya katılan işçi kesimi, birinci toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar. Bu toplantıda da aynı şeyleri anlattılar. Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi.

Asgari ücret için kritik toplantısı sona erdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
img

Altın fiyatları her an fırlayabilir
img

Memur-Sen'in bu talebi çok konuşulur
500

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıİbrahim BAL:

üç kuruş zam için bir ay toplantı yaparlar. Konu kendilerine geldimi beş dakkada 50-100 bin zam yaparlar.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

14.30 Çayı deseydiniz daha iyiydi

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Araç:

Hiçbiri asgari ücretle çalışmıyor adamlar asgari ücret belirliyor, çalışanlara %30 zam yap sattığın ürünlere %100 zam yap

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

1 aya eriyecek asgari ücrete çalışacak köle arıyorlar

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBos Hesap:

yemek yiyerek çay içerek işçinin emekçinin hakkını bilmeyerek işçi savunmak için toplanıyorlar alayı boş vericekleri %25 lik zam 5 de reis koyar tamam

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Ve:

bugün de bir rakam söylenmez çünkü çokk gizliii :))

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu bilmem ne cocuklarının kölesi olmayın

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Şimdi soruyorum %17 ile 25 arası zam konuşuluyor ya arkadaş 65 70 60’ın üzerinden maaş alanlar zaten bunların maaşı kadar zam almış olacak bu nasıl adalettir bu nasıl vicdandır bu nasıl merhamettir firavunlar doymak bilmez

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADANALI :

20bin500 olur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYucel Korkut:

Neyin toplantısı bu kek saati çay saati reis ayın 25 de açıklama yapar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü
Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.