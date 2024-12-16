2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

2025 yılı için asgari ücreti belirleyecek komisyonda işçi, işveren ve hükümet taraflarının talepleri şekilleniyor. Yüzde 32,5 ile 50 arasında değişen zam senaryoları gündemdeyken, asgari ücretin 22 bin 952 TL ile 25 bin 503 TL arasında olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği rakam ülkenin büyük kesimini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre; Türkiye'de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40'ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4'ü asgari ücretle çalışıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17.002 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ 3 SENARYO

Bu noktada senaryolar devreye giriyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak.

Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin şu üç senaryoyu dile getirdi: Yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1.

YÜZDE 32,5'TEN YÜZDE 50'YE KADARKİ TÜM SENARYOLAR

Buna karşın Patron kanadının masaya yüzde 32,5 ile oturacağı konuşuluyor. İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşacağı seviye:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira.