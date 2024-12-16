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2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı

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Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde ikinci toplantı günü gelirken uzmanlar en güçlü senaryoları sıraladı. Mevcut enflasyon, 2024 için netleşecek enflasyon ve 2025 yılı için enflasyon beklentileri ışığında planlanan yeni senaryoları derledik.

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

2025 yılı için asgari ücreti belirleyecek komisyonda işçi, işveren ve hükümet taraflarının talepleri şekilleniyor. Yüzde 32,5 ile 50 arasında değişen zam senaryoları gündemdeyken, asgari ücretin 22 bin 952 TL ile 25 bin 503 TL arasında olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği rakam ülkenin büyük kesimini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre; Türkiye'de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40'ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4'ü asgari ücretle çalışıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17.002 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ 3 SENARYO

Bu noktada senaryolar devreye giriyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak.

Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin şu üç senaryoyu dile getirdi: Yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1.

YÜZDE 32,5'TEN YÜZDE 50'YE KADARKİ TÜM SENARYOLAR

Buna karşın Patron kanadının masaya yüzde 32,5 ile oturacağı konuşuluyor. İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşacağı seviye:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu ülkede gelecek yok aklınız varsa yurtdısına gider orda çalışırsınız

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

kimse artık asgariya calsmaz

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Haber YorumlarıAli Olgun:

ben şuan 35 bin alıyorum yine de yetmiyor 25 olsa ne olacak bir yıl boyunca insanlar kirasını odeyemez bu parayla

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Aslında AKP Bi bıraksa AKP maaşları yükseltecek de AKP engel oluyor hani olmasa AKP milleti paraya boğacak ehuehue

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Mesele tamamen fırsatçılar... Maaşa yüzde yüz zam yapsan da, fırsatçılar da iki üç hamlede bu parayı eriyorlar Stokçular, fahiş fiyat yapan tüccarlar, toptancılar. Zincir marketler...

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıCoşkun Kurt:

Bu düzen ömrümüzü yedi bitirdi. Refah içinde yaşamak hayal insanları suça teşfik resmen geçinemeyen insan ne yapsın. 3 lira zam gelecek 5 lira gidecek kimsenin yüzü gülmez bu düzen düzelmedikce. Aldığımız nefese bile vergi verecek duruma geldik devlete bu kadar para verirken devletin halkı şu duruma düşürmesi kabul edilemez. Bıktık her şecimde yollara para dökmenizden çocukluğumdan beri 10 kere yapılan yol yine bozuk yine bozuk. iş veren vergi yüzünden batar askari ücretli vergi yüzünden aç kalır ama yukarı sorsan herkes tok nerden nereye geldik der.

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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Asgari ücret 25.203 TL olacak bence

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

En az yüzde 50 net olmalı.

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Haber YorumlarıFatih :

bu toplantıdan çıkacak en güçlü senaryoyu söyliyim.. işçi tarafı ile işveren tarafı anlaşamayacak. işçi tarafı esip gürleyecek. işveren tarafı, işçi tarafına agresiflerdi tarzı ifadeler söyleyecek. Velhasılı kelam bu toplantıdan bişey çıkmaz. Bir sonraki toplantıda buna benzer geçer. Son toplantıda beklentilerinizin altında bi rakam çıkar. Bizde arkamıza baka baka gideriz.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

herkes zengin oldu desene......

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